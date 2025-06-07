Молдова усиливает оборону для защиты от дронов РФ

В Молдове готовятся сбивать дроны, летящие из России
Молдова не будет терпеть нарушений своего воздушного пространства дронами, которые прилетают во время атак на Украину. Соседняя страна уже усиливает оборонную систему вместе с партнерами из ЕС. Сейчас в Кишиневе уже есть радары, но не хватает средств для сбивания угрожающих объектов.
Об этом журналистам Новини.LIVE заявила депутат парламента Молдовы Инна Кошеру.
Молдова будет сбивать российские дроны
Она заявила, что ее страна серьезно относится к каждому случаю пролета дронов с территории России через молдавское воздушное пространство. По ее словам, такие инциденты фиксируются и публикуются на сайте МИД.
"Это недопустимо, как и недопустимо бомбить города и людей в Украине. И за это обязательно ответят те террористы, которые этим занимаются из Российской Федерации. Наступит и для них время", — подчеркнула Кошеру.
Радары для фиксации уже есть
Депутат также сообщила, что Молдова уже имеет радары для фиксации нарушений в небе. Но сейчас страна работает с Европейским Союзом над тем, чтобы получить оборудование, которое сможет сбивать дроны в случае реальной угрозы.
"Мы укрепляем нашу оборонную систему и делаем это именно для того, чтобы контролировать наше воздушное пространство, чтобы через него ничего не пролетало. А если и пролетает — чтобы можно было сбить, чтобы это не приносило дополнительных рисков для граждан", — отметила Инна Кошеру.
Также она добавила, что сотрудничество с ЕС уже дает первые результаты, однако нужно еще больше поддержки. Речь идет не только о безопасности граждан Молдовы, но и о защите жителей приграничных украинских регионов, в частности Черновцов.
Напомним, Путин надеется, что РФ введет 10 тысяч солдат в Приднестровский регион, который находится на границе с Одесской областью. Также мы писали, что пророссийский молдавский политик Виктории Фортуне призвала аннексировать часть Одесской области.
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