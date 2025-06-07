Молдова усиливает оборону для защиты от дронов РФ

Российский дрон-имитатор, который упал на территории Молдовы. Фото иллюстративное: politics.md

Молдова не будет терпеть нарушений своего воздушного пространства дронами, которые прилетают во время атак на Украину. Соседняя страна уже усиливает оборонную систему вместе с партнерами из ЕС. Сейчас в Кишиневе уже есть радары, но не хватает средств для сбивания угрожающих объектов.

Об этом журналистам Новини.LIVE заявила депутат парламента Молдовы Инна Кошеру.

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Она заявила, что ее страна серьезно относится к каждому случаю пролета дронов с территории России через молдавское воздушное пространство. По ее словам, такие инциденты фиксируются и публикуются на сайте МИД.

"Это недопустимо, как и недопустимо бомбить города и людей в Украине. И за это обязательно ответят те террористы, которые этим занимаются из Российской Федерации. Наступит и для них время", — подчеркнула Кошеру.

Радары для фиксации уже есть

Депутат также сообщила, что Молдова уже имеет радары для фиксации нарушений в небе. Но сейчас страна работает с Европейским Союзом над тем, чтобы получить оборудование, которое сможет сбивать дроны в случае реальной угрозы.

"Мы укрепляем нашу оборонную систему и делаем это именно для того, чтобы контролировать наше воздушное пространство, чтобы через него ничего не пролетало. А если и пролетает — чтобы можно было сбить, чтобы это не приносило дополнительных рисков для граждан", — отметила Инна Кошеру.

Также она добавила, что сотрудничество с ЕС уже дает первые результаты, однако нужно еще больше поддержки. Речь идет не только о безопасности граждан Молдовы, но и о защите жителей приграничных украинских регионов, в частности Черновцов.

Напомним, Путин надеется, что РФ введет 10 тысяч солдат в Приднестровский регион, который находится на границе с Одесской областью. Также мы писали, что пророссийский молдавский политик Виктории Фортуне призвала аннексировать часть Одесской области.