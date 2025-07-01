Братчук прокоментував заяву речника Путіна Пєскова про те, що Одеса - російське місто

Одеський оперний театр. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Росії мріють про захоплення Одеси кожного разу, коли у ЗС РФ щось іде не за планом. А скандальні заяви щодо нашого міста мають слугувати елементом тиску та відволікати спільноту від невдач на фронті.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

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Навіщо згадали Одесу

Останнім часом у росіян все складається далеко не так, як їм би хотілось. За словами Сергія Братчука, здійснювати всі свої наміри у ЗС РФ поки не виходить, а ресурси поступово виснажуються. Тому згадка про Одесу покликана відволікти увагу від провалів на фронті та слугує своєрідним елементом тиску.

"У росіян складається далеко все не так, як заплановано. Складна ситуація на фронті, на лінії бойового зіткнення. Коли йде все не так, росіяни починають витягати якісь краплені карти. Одна з них — тема Одеси. І бачимо, що це періодично повторюється",— каже Сергій Братчук

Заява Пєскова

Додамо, мова йде про скандальну заяву речника Володимира Путіна Дмитра Пєскова, який сказав, що історія Одеси нерозривно пов'язана із Росією. Свої слова він адресував меру нашого міста Геннадію Труханову, який нещодавно заявив протилежне та порадив активістам менше слухати російського президента.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, які плани має РФ на Одесу. А також про те, що Росія хоче дійти до кордонів із Румунією та Молдовою.