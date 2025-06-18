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Главная Одесса В Одессе выделят 337 млн грн на систему оповещения — детали

В Одессе выделят 337 млн грн на систему оповещения — детали

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Дата публикации 18 июня 2025 09:37
В Одессе выделят 337 миллионов на модернизацию системы оповещения
Сирена тревоги. Фото иллюстративное: Укринформ
Ключові моменти Защитные сооружения Новая интегрированная система

В Одессе планируется на 337 миллионов усилить финансирование системы гражданской защиты и оповещения на 2026-2028 годы. За эти средства планируют как увеличить количество сирен, так и модернизировать систему в целом.

Об этом шла речь на комиссии по вопросам коммунальной собственности, экономической, инвестиционной, государственной и регуляторной политики горсовета.

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Защитные сооружения

На содержание защитных сооружений города в горсовете предлагают выделить дополнительно 337 миллионов гривен. Из-за регулярных обстрелов депутаты хотят увеличить количество точек звукового сигнала вдвое — с 200 до 400.

Новая интегрированная система

Кроме того, ведется проектирование новой автоматизированной системы оповещения, которую представят до конца 2025 года. Ее внедрение запланировано в три этапа в течение 2026-2028 годов. Это будет стоить бюджету около 240 миллионов гривен: 100 млн в 2026 году, по 70 млн — в 2027 и 2028 годах. Она будет включать автономную радиосвязь для руководящего состава на случай отключения мобильной связи. Эту сеть хотят сделать синхронизированной с городской, что обеспечит ее включение при общегосударственных сигналах тревоги.

Напомним, недавно мы писали о том, что Финляндия поможет Украине строить защитные сооружения. А также об убежище в Одесской области за 100 миллионов.

Одесса городской совет Новости Одессы воздушная тревога война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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