В Одессе выделят 337 миллионов на модернизацию системы оповещения

Сирена тревоги. Фото иллюстративное: Укринформ

В Одессе планируется на 337 миллионов усилить финансирование системы гражданской защиты и оповещения на 2026-2028 годы. За эти средства планируют как увеличить количество сирен, так и модернизировать систему в целом.

Об этом шла речь на комиссии по вопросам коммунальной собственности, экономической, инвестиционной, государственной и регуляторной политики горсовета.

Реклама

Читайте также:

Защитные сооружения

На содержание защитных сооружений города в горсовете предлагают выделить дополнительно 337 миллионов гривен. Из-за регулярных обстрелов депутаты хотят увеличить количество точек звукового сигнала вдвое — с 200 до 400.

Новая интегрированная система

Кроме того, ведется проектирование новой автоматизированной системы оповещения, которую представят до конца 2025 года. Ее внедрение запланировано в три этапа в течение 2026-2028 годов. Это будет стоить бюджету около 240 миллионов гривен: 100 млн в 2026 году, по 70 млн — в 2027 и 2028 годах. Она будет включать автономную радиосвязь для руководящего состава на случай отключения мобильной связи. Эту сеть хотят сделать синхронизированной с городской, что обеспечит ее включение при общегосударственных сигналах тревоги.

Напомним, недавно мы писали о том, что Финляндия поможет Украине строить защитные сооружения. А также об убежище в Одесской области за 100 миллионов.