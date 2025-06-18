Прогноз погоди в Одесі від Гідрометцентру - яка температура води у Чорному морі сьогодні

Море в Одесі. ФОто ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, у середу, 18 червня, в Одесі буде мінлива хмарність, однак без жодних опадів. Температура води у морі дещо знизиться, що треба враховувати відпочивальникам, які планують купатися.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Температура води

За даними синоптиків Гідрометцентру, температура морської води 18 червня похолодшає на декілька градусів. Вона протягом всього дня буде триматися на рівні від 15 до 16°С. Це необхідно враховувати відпочивальникам, аби не застудитися.

Погода в Одесі

Завтра в Одесі буде мінлива хмарність, однак опадів синоптики не прогнозують. Вітер очікується північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +17...+19 °C, а вже вдень потеплішає до +26...+28 °C.

Погода на Одещині

Одеську область також очікує мінлива хмарність, однак істотних опадів не має бути. Вітер завтра прогнозують північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +14...+19 °C, а вдень — від +25 °C до +30 °C. На автошляхах регіону синоптики обіцяють добру видимість.

Погода на Одещині. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, коли в Україні відчутно потеплішає. А також про те, що синоптики прогнозують досить спекотне літо.