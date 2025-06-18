Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТехнологіїТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноМедцентрПолітикаЛьвівLifeДімКіноМодаРецептиТуризмСвятаПсихологіяАрмія

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Відпочинок у червні — яка температура води буде сьогодні в Одесі

Відпочинок у червні — яка температура води буде сьогодні в Одесі

Ua en ru
Дата публікації: 18 червня 2025 04:57
Прогноз погоди в Одесі від Гідрометцентру - яка температура води у Чорному морі сьогодні
Море в Одесі. ФОто ілюстративне: Новини.LIVE
Ключові моменти Температура води Погода в Одесі Погода на Одещині

Сьогодні, у середу, 18 червня, в Одесі буде мінлива хмарність, однак без жодних опадів. Температура води у морі дещо знизиться, що треба враховувати відпочивальникам, які планують купатися.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама
Читайте також:

Температура води

За даними синоптиків Гідрометцентру, температура морської води 18 червня похолодшає на декілька градусів. Вона протягом всього дня буде триматися на рівні від 15 до 16°С. Це необхідно враховувати відпочивальникам, аби не застудитися.

Погода в Одесі

Завтра в Одесі буде мінлива хмарність, однак опадів синоптики не прогнозують. Вітер очікується північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +17...+19 °C, а вже вдень потеплішає до +26...+28 °C. 

Погода на Одещині

Одеську область також очікує мінлива хмарність, однак істотних опадів не має бути. Вітер завтра прогнозують північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +14...+19 °C, а вдень — від +25 °C до +30 °C. На автошляхах регіону синоптики обіцяють добру видимість.

Погода - фото 2
Погода на Одещині. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, коли в Україні відчутно потеплішає. А також про те, що синоптики прогнозують досить спекотне літо.

погода Одеса Чорне море вода Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації