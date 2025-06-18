Прогноз погоди в Одесі від Гідрометцентру - яка температура води у Чорному морі сьогодні

Відпочинок у червні — яка температура води буде сьогодні в Одесі
Сьогодні, у середу, 18 червня, в Одесі буде мінлива хмарність, однак без жодних опадів. Температура води у морі дещо знизиться, що треба враховувати відпочивальникам, які планують купатися.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Температура води
За даними синоптиків Гідрометцентру, температура морської води 18 червня похолодшає на декілька градусів. Вона протягом всього дня буде триматися на рівні від 15 до 16°С. Це необхідно враховувати відпочивальникам, аби не застудитися.
Погода в Одесі
Завтра в Одесі буде мінлива хмарність, однак опадів синоптики не прогнозують. Вітер очікується північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +17...+19 °C, а вже вдень потеплішає до +26...+28 °C.
Погода на Одещині
Одеську область також очікує мінлива хмарність, однак істотних опадів не має бути. Вітер завтра прогнозують північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +14...+19 °C, а вдень — від +25 °C до +30 °C. На автошляхах регіону синоптики обіцяють добру видимість.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, коли в Україні відчутно потеплішає. А також про те, що синоптики прогнозують досить спекотне літо.
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