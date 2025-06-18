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Главная Одесса Отдых в июне — какая температура воды будет сегодня в Одессе

Отдых в июне — какая температура воды будет сегодня в Одессе

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Дата публикации 18 июня 2025 04:57
Прогноз погоды в Одессе от Гидрометцентра - какая температура воды в Черном море сегодня
Море в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Ключові моменти Температура воды Погода в Одессе Погода в Одесской области

Сегодня, в среду, 18 июня, в Одессе будет переменная облачность, однако без осадков. Температура воды в море несколько снизится, что надо учитывать отдыхающим, которые планируют купаться.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Температура воды

По данным синоптиков Гидрометцентра, температура морской воды 18 июня похолодает на несколько градусов. Она в течение всего дня будет держаться на уровне от 15 до 16°С. Это необходимо учитывать отдыхающим, чтобы не простудиться.

Погода в Одессе

Завтра в Одессе будет переменная облачность, однако осадков синоптики не прогнозируют. Ветер ожидается северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +17...+19 °C, а уже днем потеплеет до +26...+28 °C.

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает переменная облачность, однако существенных осадков не должно быть. Ветер завтра прогнозируют северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +14...+19 °C, а днем — от +25 °C до +30 °C. На автодорогах региона синоптики обещают хорошую видимость.

Погода - фото 2
Погода в Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о том, когда в Украине ощутимо потеплеет. А также о том, что синоптики прогнозируют довольно жаркое лето.

погода Одесса Черное море вода Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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