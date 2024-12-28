Будівництво захисної споруди в Чорноморську: мільйонний проєкт

Вказівник укриття в школі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Чорноморську, що на Одещині, планують звести захисну споруду цивільного захисту подвійного призначення для ліцею. На проєкт передбачено фінансування у розмірі майже 100 млн грн із державного та місцевого бюджетів. Завершення будівництва заплановане на квітень 2026 року.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Укриття в Чорноморську

Будівництво нового укриття заплановане на території Чорноморського ліцею №3, розташованого за адресою вул. Паркова, 10-А. Захисна споруда слугуватиме як укриттям під час повітряних тривог чи загрози ядерного вибуху. Загальна очікувана вартість проєкту становить 98 528 989 гривень. Фінансування здійснюється коштами державного бюджету України та місцевого.

Інформація про фінансування будівництва укриття у Чорноморську. Фото: скриншот

Відповідно до оголошення на платформі публічних закупівель, тендерна документація була оприлюднена 26 грудня 2024 року. Кінцевий строк подання пропозицій встановлено на 10 січня 2025 року, а аукціон розпочнеться того ж дня о 14:14.

Що планують зробити

Проєкт включає широкий спектр будівельних робіт. Спершу буде проведено підготовчі заходи, серед яких звалювання дерев, корчування, перевезення будівельного сміття та розробка ґрунту. Наступний етап передбачає створення міцного монолітного фундаменту та спорудження стін із застосуванням сучасних матеріалів і технологій та укладання бетонної суміші спеціалізованим обладнанням.

Особливу увагу приділять гідроізоляції споруди для захисту від вологи, а також її утепленню із застосуванням інноваційних матеріалів. Планується укріплення конструкції армованими сітками, гідроізоляція у два шари та спеціальна обробка ґрунту. Завершальним етапом стане впорядкування прилеглої території, включно з озелененням укосів багаторічними травами. Очікується, що будівництво буде завершене до квітня 2026 року.

Нагадаємо, сьогодні росіяни вивели на бойове чергування у Чорне море ракетоносій. Також ми писали, що ексречниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повернулася у публічну сферу як представниця ЗСУ.