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Наталія Гуменюк повернулася у публічну сферу як представниця ЗСУ

28 грудня 2024 11:17
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Наталія Гуменюк стала представницею Головного управління ЗСУ
Ексречниця Одеського координаційного центру "Південь" Наталія Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Ексречниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк знову з’явилася в інформаційному просторі. Наразі вона представлена як представниця Головного управління психологічної підтримки персоналу ЗСУ, проте офіційної інформації про її нову посаду ще немає.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися із сюжету на телеканалі "Ми — Україна". 

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Наталія Гуменюк з'явилась у сюжеті телемарафону. Фото: скриншот з відео

Гуменюк повернулась до публічної діяльності

У сюжеті телемарафону, присвяченому реабілітації військових у Карпатах, Гуменюк дала коментарі щодо реабілітаційного центру в Карпатах, де військові та їхні родини проходять лікувальні курси за спеціальною програмою психологічного відновлення.

У сюжеті наголошувалося на важливості соціалізації військових через взаємодію з родинами та адаптацію до мирного життя. Саме Гуменюк коментувала роботу центру, зазначивши, що ініціатива реалізована завдяки підтримці великого бізнесу.

Зазначимо, наразі невідомо, коли саме Гуменюк була призначена на нову посаду. У своїх соціальних мережах вона досі вказує попереднє місце роботи. 

Звільнення Гуменюк: що відомо

Нагадаємо, Наталію Гуменюк звільнили з посади очільниці Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня через критику з боку медійної спільноти. Її звинувачували у блокуванні висвітлення воєнних злочинів Росії. 19 квітня було ухвалено рішення виключити її з цього угруповання військ. Згодом на її місце призначили Дмитра Плетенчука. Щоправда, трохи на іншу посаду, а саме — Начальником Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України.

Одеса Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси Наталія Гуменюк війна

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