Наталья Гуменюк стала представительницей Главного управления ВСУ

Экс-спикер Одесского координационного центра "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Экс-спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк снова появилась в информационном пространстве. В настоящее время она представлена как представитель Главного управления психологической поддержки персонала ВСУ, однако официальной информации о ее новой должности еще нет.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из сюжета на телеканале "Мы — Украина".

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Гуменюк вернулась к публичной деятельности

В сюжете телемарафона, посвященном реабилитации военных в Карпатах, Гуменюк дала комментарии по реабилитационному центру в Карпатах, где военные и их семьи проходят лечебные курсы по специальной программе психологического восстановления.

В сюжете отмечалась важность социализации военных через взаимодействие с семьями и адаптацию к мирной жизни. Именно Гуменюк комментировала работу центра, отметив, что инициатива реализована благодаря поддержке крупного бизнеса.

Отметим, неизвестно, когда именно Гуменюк была назначена на новую должность. В своих социальных сетях она до сих пор указывает прежнее место работы.

Увольнение Гуменюк: что известно

Напомним, Наталию Гуменюк уволили с должности главы Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга из-за критики со стороны медийного сообщества. Ее обвиняли в блокировании освещения военных преступлений России. 19 апреля было принято решение исключить ее из этой группировки войск. Впоследствии на ее место назначили Дмитрия Плетенчука. Правда, немного на другую должность, а именно — Начальником Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины.