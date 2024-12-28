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Ситуація у Чорному морі — скільки ворожих кораблів загрожують

28 грудня 2024 10:15
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Ситуація на морі: кораблі РФ на чергуванні і рух суден через протоку
Російські кораблі на рейді. Фото ілюстративне: РосЗМІ
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 28 грудня, росіяни вивели на бойове чергування у Чорне ракетоносій. Споряджені кораблі також спостерігаються і в Середземному морі, тож рівень загрози обстрілів високий. 

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Інформація про кількість кораблів на чергуванні у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Скільки кораблів на чергуванні у Чорному морі

Станом на 06:00 28 грудня року ситуація на морі залишається напруженою. У Чорному морі перебуває один російський корабель, що є носієм крилатих ракет "Калібр", проте ракети на борту відсутні. В Азовському морі ворог кораблів не утримує. У Середземному морі зафіксовано 8 російських кораблів, три з яких здатні здійснити залп до 26 ракет "Калібр".

Рух морем не зупинився

Протягом доби через Керченську протоку в інтересах росії пройшли шість суден. До Чорного моря увійшли п’ять суден, з яких чотири продовжили рух до протоки Босфор, а до Азовського моря — одне судно з напрямку Босфору.

У ВМС ЗСУ заявляють, що Росія продовжує грубо порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації суден. Такі дії загрожують безпеці цивільного судноплавства та свідчать про нехтування міжнародними нормами.

Нагадаємо, вночі російські загарбники атакували Миколаїв ударними безпілотниками та пошкодили частину покрівлі житлового будинку. Загалом росіяни запустили 16 дронів Shahed та інші види БпЛА по Миколаївській області.

Одеса Чорне море Одеська область війна загроза кораблів ракетоносій

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