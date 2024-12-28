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Ситуация в Черном море — сколько вражеских кораблей грозят

28 декабря 2024 10:15
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Ситуация на море: корабли РФ на дежурстве и движение судов через пролив
Российские корабли на рейде. Фото иллюстративное: РосСМИ
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 28 декабря, россияне вывели на боевое дежурство в Черное море ракетоноситель. Снаряженные корабли также наблюдаются и в Средиземном море, так что уровень угрозы обстрелов высок.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Информация о количестве кораблей на дежурстве
в морях. Фото: ВМС ВСУ

Сколько кораблей на дежурстве в Черном море

По состоянию на 06:00 28 декабря ситуация на море остается напряженной. В Черном море находится один российский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр", однако ракеты на борту отсутствуют. В Азовском море враг кораблей не содержит. В Средиземном море зафиксировано 8 российских кораблей, три из которых способны совершить залп до 26 ракет "Калибр".

Движение по морю не остановилось

В течение суток через Керченский пролив в интересах России прошли шесть судов. В Черное море вошли пять судов, из которых четыре продолжили движение в пролив Босфор, а в Азовское море — одно судно из направления Босфора.

В ВМС ВСУ заявляют, что Россия продолжает грубо нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море (SOLAS), выключая систему автоматической идентификации судов. Такие действия угрожают безопасности гражданского судоходства и свидетельствуют о пренебрежении международными нормами.

Напомним, ночью российские захватчики атаковали Николаев ударными беспилотниками и повредили часть кровли жилого дома. В общей сложности россияне запустили 16 дронов Shahed и другие виды БПЛА по Николаевской области.

Одесса Черное море Одесская область війна угроза кораблей ракетоноситель

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