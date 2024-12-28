Строительство защитного сооружения в Черноморске: миллионный проект

Указатель укрытия в школе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Черноморске Одесской области планируют возвести защитное сооружение гражданской защиты двойного назначения для лицея. На проект предусмотрено финансирование в размере почти 100 млн. грн. из государственного и местного бюджетов. Завершение строительства запланировано на апрель 2026 года.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Укрытие в Черноморске

Строительство нового укрытия запланировано на территории Черноморского лицея №3, расположенного по адресу ул. Парковая, 10-А. Защитное сооружение будет служить укрытием во время воздушных тревог или угрозы ядерного взрыва. Общая стоимость проекта составляет 98 528 989 гривен. Финансирование осуществляется средствами государственного бюджета и местного.

Информация о финансировании строительства в Черноморске. Фото: скриншот

Согласно объявлению на платформе публичных закупок, тендерная документация была обнародована 26 декабря 2024 года. Конечный срок подачи предложений установлен на 10 января 2025, а аукцион начнется в тот же день в 14:14.

Что планируют сделать

Проект включает в себя широкий спектр строительных работ. Сначала будут проведены подготовительные мероприятия, среди которых свалка деревьев, корчевка, перевозка строительного мусора и разработка почвы. Следующий этап предполагает создание прочного монолитного фундамента и сооружение стен с применением современных материалов и технологий и укладку бетонной смеси специализированным оборудованием.

Особое внимание будет уделено гидроизоляции сооружения для защиты от влаги, а также ее утеплению с применением инновационных материалов. Планируется укрепление конструкции армированными сетками, гидроизоляция в два слоя и специальная обработка грунта. Завершающим этапом станет приведение в порядок прилегающей территории, включая озеленение откосов многолетними травами. Ожидается, что строительство будет завершено к апрелю 2026 года.

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