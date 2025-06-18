В Одесі виділять 337 мільйонів на модернізацію системи оповіщення

Сирена тривоги. Фото ілюстративне: Укрінформ

В Одесі планується на 337 мільйонів посилити фінансування системи цивільного захисту та оповіщення на 2026–2028 роки. За цей кошт планують як збільшити кількість сирен, так і модернізувати систему загалом.

Про це йшлося на комісії з питань комунальної власності, економічної, інвестиційної, державної тар егуляторної політики міськради.

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Захисні споруди

На утримання захисних споруд міста у міськраді пропонують виділити додатково 337 мільйонів гривень. Через регулярні обстріли депутати хочуть збільшити кількість точок звукового сигналу вдвічі — з 200 до 400.

Нова інтегрована система

Крім того, ведеться проєктування нової автоматизованої системи оповіщення, яку представлять до кінця 2025 року. Її впровадження заплановано у три етапи протягом 2026–2028 років. Це буде коштувати бюджету близько 240 мільйонів гривень: 100 млн у 2026 році, по 70 млн — у 2027 та 2028 роках. Вона включатиме автономний радіозв'язок для керівного складу на випадок відключення мобільного зв'язку. Ця мережа буде синхронізована з міською, що забезпечить її включення до загальнодержавних сигналів тривоги.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Фінляндія допоможе Україні будувати захисні споруди. А також про сховище на Одещині за 100 мільйонів.