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Головна Одеса В Одесі виділять 337 млн. грн на систему оповіщення — деталі

В Одесі виділять 337 млн. грн на систему оповіщення — деталі

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Дата публікації: 18 червня 2025 09:37
В Одесі виділять 337 мільйонів на модернізацію системи оповіщення
Сирена тривоги. Фото ілюстративне: Укрінформ
Ключові моменти Захисні споруди Нова інтегрована система

В Одесі планується на 337 мільйонів посилити фінансування системи цивільного захисту та оповіщення на 2026–2028 роки. За цей кошт планують як збільшити кількість сирен, так і модернізувати систему загалом.

Про це йшлося на комісії з питань комунальної власності, економічної, інвестиційної, державної тар егуляторної політики міськради.

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Захисні споруди

На утримання захисних споруд міста у міськраді пропонують виділити додатково 337 мільйонів гривень. Через регулярні обстріли депутати хочуть збільшити кількість точок звукового сигналу вдвічі — з 200 до 400.

Нова інтегрована система

Крім того, ведеться проєктування нової автоматизованої системи оповіщення, яку представлять до кінця 2025 року. Її впровадження  заплановано у три етапи протягом 2026–2028 років. Це буде коштувати бюджету близько 240 мільйонів гривень: 100 млн у 2026 році, по 70 млн — у 2027 та 2028 роках. Вона включатиме автономний радіозв'язок для керівного складу на випадок відключення мобільного зв'язку. Ця мережа буде синхронізована з міською, що забезпечить її включення до загальнодержавних сигналів тривоги.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Фінляндія допоможе Україні будувати захисні споруди. А також про сховище на Одещині за 100 мільйонів.

Одеса міська рада Новини Одеси повітряна тривога війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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