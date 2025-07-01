Сколько миллиардов потратят на обновление Ивановского моста в Одессе

Одесская мэрия. Фото: Одесский городской совет

Реконструкция Ивановского путепровода в Одессе будет стоить 1,7 млрд. гривен. Однако такие немалые средства в горсовете надеются получить из государственного бюджета.

Об этом шла речь на заседании постоянной комиссии по вопросам транспорта и дорожного хозяйства Одесского городского совета.

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Реконструкция путепровода

В городском бюджете пока нет 1,7 миллиардов гривен, которые нужны на ремонт Ивановского путепровода. Поэтому в горсовете ожидают финансирования от Киева, без которого восстановление сооружения не представляется возможным.

"Это другие источники, то есть в бюджете мы не имеем такой возможности и вряд ли будем иметь. Это только финансирование из Киева, как и планировалось когда-то",— говорит депутат горсовета Петр Обухов.

Почему откладывали ремонт

За 55 лет Ивановский мост ни разу не ремонтировали. Поэтому, в феврале 2021 года в Одессе ограничили движение грузовиков по этому путепроводу. Решение приняли из-за его неудовлетворительного эксплуатационного состояния.

Управление дорожного хозяйства Одесского городского совета 30 декабря 2022 года объявило тендер для избрания компании, которой заплатят за реконструкцию Ивановского путепровода. Победителем стала ООО "Автомагистраль-Юг". Ожидаемая стоимость составила 1 миллиард 629 миллионов 129,3 тысячи гривен. Однако ремонт отложили из-за исков Госаудитслужбы относительно нарушений в процедуре закупки работ.

В январе 2025 года Хозяйственный суд Одесской области расторг договор с подрядчиком, поскольку признал финансирование работ безосновательным и таким, что не согласуется с требованиями Бюджетного кодекса Украины.

Напомним, недавно мы писали об инспекции депутатов горсовета по поводу дорог на кладбище. А также о 337 миллионах, которые потратят на систему оповещения.