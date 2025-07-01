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Головна Одеса Ремонт доріг в Одесі коштуватиме понад 1 млрд гривень

Ремонт доріг в Одесі коштуватиме понад 1 млрд гривень

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 13:48
Мільярди на відновлення доріг в Одесі — які джерела фінансування
Дорога біля Одеси. Фото ілюстративне: uatv.ua

На оновлення доріг в Одесі планують витратити 1,26 мільярдів гривень. Аби знизити навантаження на бюджет міста, депутати хочуть залучати додаткові джерела фінансування. 

Про це йшлося на засіданні постійної комісії з питань транспорту та дорожнього господарства Одеської міської ради.

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Загалом протягом наступних трьох років в Одесі витратять 1,26 млрд грн на оновлення доріг міста. Тротуари та внутрішньоквартальні проїзди коштуватимуть 255 млн грн, а поточний ремонт вуличної мережі — 630 млн грн. За словами Петра Обухова, залучити планують не лише кошти з міського бюджету.

"В нас такі гучні цифри, але насправді це небагато. Однак це не тільки бюджет, але й інші джерела фінансування", — сказав депутат міськради Петро Обухов.

Крім того, депутати заклали 220 млн грн на ремонт вулиці Генуезької, і 110 млн грн на відновлення Балтиморської.

Оновлення паркомісць

Також члени комісії вирішили відкласти будівництво майданчика для евакуйованих автомобілів на 2026 та 2027 роки. На це у подальшому передбачається витратити 10 мільйонів з бюджету, по 5 з них на кожен рік. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, скільки буде коштувати ремонт Іванівського мосту. А також про 337 мільйонів, які витратять на систему оповіщення.

Одеса дороги гроші міська рада Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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