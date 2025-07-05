Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Туристичний сезон в Одесі — наскільки прогріється вода у морі

Туристичний сезон в Одесі — наскільки прогріється вода у морі

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 05:27
Яка сьогодні температура води в морі - прогноз погоди на сьогодні, 5 червня, в Одесі і області
Пляж в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, у суботу, 5 липня в Одесі буде мінлива хмарність, однак без жодних опадів. Температура води у морі не зміниться і залишиться приємно теплою — на рівні +17...+18°С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама
Читайте також:

Температура води

За даними синоптиків Гідрометцентру, температура морської води 5 липня не зміниться. Вона протягом всього дня буде триматися на рівні +17...+18°С, що є достатньо комфортною температурою для купання.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність, однак жодних опадів не прогнозують. Вітер очікується південний, а вдень — північний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі сягатиме +20...+22 °C, а вдень потеплішає до +29...+31 °C. 

Можуть бути пожежі — прогноз погоди на завтра в Одесі - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот з Google

Погода на Одещині

Одеську область також очікує мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер буде  південний, а вдень — північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +17...+22 °C, після півдня — від +28 °C до +33 °C, а місцями й до 36 °C. На автошляхах регіону обіцяють добру видимість.

Крім того, по регіону сьогодні очікується підвищений рівень пожежної небезпеки. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження загорянь в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).

Можуть бути пожежі — прогноз погоди на завтра в Одесі - фото 2
Погода на Одещині. Фото: скриншот повідомлення Гідрометцентру

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Україні починається справжня спека. А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.

Одеса Чорне море Одеська область Новини Одеси прогноз погоди
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації