Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Туристический сезон в Одессе — насколько прогреется вода в море

Туристический сезон в Одессе — насколько прогреется вода в море

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 05:27
Какая сегодня температура воды в море - прогноз погоды на сегодня, 5 июня, в Одессе и области
Пляж в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, в субботу, 5 июля в Одессе будет переменная облачность, однако без осадков. Температура воды в море не изменится и останется приятно теплой — на уровне +17...+18°С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама
Читайте также:

Температура воды

По данным синоптиков Гидрометцентра, температура морской воды 5 июля не изменится. Она в течение всего дня будет держаться на уровне +17...+18°С, что является достаточно комфортной температурой для купания.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет переменная облачность, однако никаких осадков не прогнозируют. Ветер ожидается южный, а днем — северный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет достигать +20...+22 °C, а днем потеплеет до +29...+31 °C.

Можуть бути пожежі — прогноз погоди на завтра в Одесі - фото 1
Погода в Одессе. Фото: скриншот с Google

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает переменная облачность без существенных осадков. Ветер будет южный, а днем — северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +17...+22 °C, после юга — от +28 °C до +33 °C, а местами и до 36 °C. На автодорогах региона обещают хорошую видимость.

Кроме того, по региону сегодня ожидается повышенный уровень пожарной опасности. Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения возгораний в экосистемах, при наличии источников возгорания (открытого огня).

Можуть бути пожежі — прогноз погоди на завтра в Одесі - фото 2
Погода в Одесской области. Фото: скриншот сообщения Гидрометцентра

Напомним, недавно мы писали о том, что в Украине начинается настоящая жара. А также о том, какую погоду обещают синоптики в течение лета.

Одесса Черное море Одесская область Новости Одессы прогноз погоды
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации