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Главная Одесса Лето набирает обороты — какую погоду ожидать в Одессе завтра

Лето набирает обороты — какую погоду ожидать в Одессе завтра

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 16:49
Погода в Одессе 6 июля: температура, ветер, осадки
Женщина купается в воде. Фото иллюстративное: freepik

Завтра, в воскресенье, 6 июля, в Одессе будет по-настоящему летний день. Без единого облачка, без осадков и с ощутимой жарой днем. Температура поднимется до +30 °C, так что пора планировать отдых у моря или в тени деревьев.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Ночью и утром температура будет держаться на уровне +22 °C, но уже с обеда воздух раскалится до +30 °C, а ощущаться будет как все +33 °C. Ветер слабый, до 4-6 м/с, а влажность воздуха будет колебаться от 43% до 59%, что сделает жару немного комфортнее. Атмосферное давление стабильное — 755-757 мм рт. ст.

Вечером температура снизится до +28 °C, что также достаточно тепло. Закат — в 20:51, а день продлится 15 часов 40 минут.

Погода в Одесі на завтра - фото 1
Погода в Одессе. Фото: скриншот meteoprog

Погода в Одесской области

  • По Одесской области
  • Переменная облачность.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер северный, днем южный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью +17...+22 °С, днем +27...+32 °С, местами до +35 °С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Погода в Одесі на завтра - фото 2
Погода в Одесской области. Фото: скриншот meteoprog

Напомним, синоптики прогнозируют, что в Украине этим летом будет аномально жаркая погода, которая принесет необычные погодные явления. Также мы сообщали об ограничении движения для грузовиков на трассах Одесской области из-за жары.

Одесса Одесская область синоптик Новости Одессы прогноз погоды
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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