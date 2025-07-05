Погода в Одессе 6 июля: температура, ветер, осадки

Лето набирает обороты — какую погоду ожидать в Одессе завтра
Завтра, в воскресенье, 6 июля, в Одессе будет по-настоящему летний день. Без единого облачка, без осадков и с ощутимой жарой днем. Температура поднимется до +30 °C, так что пора планировать отдых у моря или в тени деревьев.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Ночью и утром температура будет держаться на уровне +22 °C, но уже с обеда воздух раскалится до +30 °C, а ощущаться будет как все +33 °C. Ветер слабый, до 4-6 м/с, а влажность воздуха будет колебаться от 43% до 59%, что сделает жару немного комфортнее. Атмосферное давление стабильное — 755-757 мм рт. ст.
Вечером температура снизится до +28 °C, что также достаточно тепло. Закат — в 20:51, а день продлится 15 часов 40 минут.
Погода в Одесской области
- По Одесской области
- Переменная облачность.
- Без существенных осадков.
- Ветер северный, днем южный, 7-12 м/с.
- Температура ночью +17...+22 °С, днем +27...+32 °С, местами до +35 °С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Напомним, синоптики прогнозируют, что в Украине этим летом будет аномально жаркая погода, которая принесет необычные погодные явления. Также мы сообщали об ограничении движения для грузовиков на трассах Одесской области из-за жары.
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