Погода в Одессе 7 июля - температура, ветер, давление

Дети едят мороженое. Фото иллюстративное: freepik

Завтра, в понедельник, 7 июля, Одессу ждет солнечный и очень жаркий день. Осадков не предвидится, небо будет лишь слегка покрыто облаками. Температура воздуха будет ощущаться как все +33 °C. Ветер умеренный, а влажность невысокая.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

Ночью температура составит +22 °C, а утром поднимется до +23 °C. Без осадков, влажность умеренная, а ветер будет держаться на уровне 4 м/с.

Жарче всего будет днем: столбик термометра достигнет +30 °C, но по ощущениям — до +33 °C. Ветер усилится до 6 м/с, влажность снизится до 52%. Вечером воздух немного остынет до +29 °C, но жара будет ощущаться даже сильнее — как +32 °C.

Завтра солнце взойдет в 05:12, а зайдет в 20:51. Общая продолжительность светового дня — 15 часов 39 минут.

Погода в Одессе. Фото: скриншот meteoprog

Погода в Одесской области

Переменная облачность.

Без существенных осадков.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью +17...+22 °С, днем +27...+32 °С, местами до +36 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот meteoprog

Напомним, синоптик рассказала, что в течение первой декады июля температура в Украине будет нестабильной. Также мы писали, что в Украине этим летом будет аномально жаркая погода, которая принесет необычные погодные явления.