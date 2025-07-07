Отключение света в Одессе сегодня - какие адреса отключений и когда возобновят поставки электричества

Работы на сетях. Фото иллюстративное: Виталий Носач, РБК-Украина

Сегодня, 7 июля, в Одессе снова будут проводить запланированные ремонтные работы на сетях, поэтому сотни домов до вечера останутся без электричества. Свет абонентам обещают вернуть к 20:00.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Южный РЭС:

Абрикосовая, 4-105а,

Ахматовой Анны, 1-32к,

Бурлака Давида, 8-30,

Дачная, 3а-30В,

Дубовая роща, 2-57,

Эдуардса Бориса, 28-40В,

Костанди, 21-43,

Кристальная, 1,

Лигинская, 1-33,

Львовская, 7а-58,

Рыбальская, 20,

Равенства, 1-48, 84-104, 195;

Сумская, 1-31,

Айвазовского, 34, 70а, 72, 72б;

Елочная, 2-58г,

дорога Фонтанская, 106/37, 106/40;

переулок 1-й Равенства, 86,197;

переулок 2-й Дачный, 1-9/корп.3, 9а;

переулок 2-й Украинский, 3-6,

переулок 3-й Украинский, 1а-12/1,

переулок Абрикосовый, 1-29,

переулок Делона Сони, 3-22А,

переулок Летний, 5,

переулок Львовский, 1-10в,

переулок Новоукраинский, 2-31,

переулок Ровный, 1-11б, 92;

переулок Майский, 6-8/КОРП.3.

Работы с 08:00 до 20:00.

Центральный РЭС:

Б. Хмельницкого, 51-98,

Степная, 19, 23/25.

Работы до 18:00.

Северный РЭС:

2-я линия на ж/м, 12, 1-а

Садовая, 1-39, 2-а

Садовая, 1-42, 3-я

Садовая, 1-49, 4-я Садовая, 1-58а,

5-я Садовая, 1-14,

6-я Садовая, 1-71,

Агрономическая, 60-223,

Беляевская, 1-9,

Большая Садовая, 1-52,

Глаубермана, 1-17, 164,

Донецкая, 1-25,

Капитана Кузнецова, 3-14,

Керченская, 27-62б,

Кишиневская, 2-24,

Кольцевая, 1-12,

Конноармейская, 1, 1а,

Котляревского, 12б,

Кошица Александра, 1-69,

Круглая, 1-36,

Крушельницкого, 1-37,

Малая Садовая, 1-22,

Мариупольская, 20-68Б,

Матросская, 2,

Михновского Николая, 1-63,

Болобочана, 1-44а,

Молодежная, 1-49,

Наклона, 17/1,

Южная дорога, 2-62,

Наклонная, 1-59в, 174;

Тарутинская, 1-11,

Тепличная, 3/Б, 4а,

Хуторская, 1-24а, 81/с_1, 93, 94, 94а, 95г;

Цебриковская, 1-13а,

Четвертая, 33Б, 33Г;

Шептицкого, 1-5;

Штилевая, 2-118;

дорога Николаевская, 65,

дорога Южная, 1-73,

переулок 1-й Дунаевского, 1-6,

переулок 1-й Керченский, 3-11,

переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,

переулок 3-й Дунаевского, 1-16,

переулок 3-й Керченский, 3, 4, 6;

переулок Агрономический, 1-8а,

переулок Гинзбург Людмилы, 1-12Б,

переулок Квантовый, 1-27,

переулок Килевый, 1-9а,

переулок Круговой, 1а-13,

переулок Крушельницкой, 1-5а,

переулок Мастерской, 1-11,

переулок Новый, 1-14а,

переулок Одесский, 3, 3а, 5, 7;

переулок Оранжерейный, 1-32,

переулок Петра Калнышевского, 1-10,

ул. Украинки Леси, 10, 11,11А 12, 20;

переулок Шахтинский, 18-46,

переулок Шебелинский, 13-27,

просп. Князя Владимира Великого, 52.

Работы до 18:00-19:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июле. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.