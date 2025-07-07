Відключення світла в Одесі сьогодні - які адреси відключень та коли відновлять постачання електрики

Одеситам сьогодні відключать світло — які адреси у списку
Сьогодні, 7 липня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на мережах, тому сотні будинків до вечора залишаться без електрики. Світло абонентам обіцяють повернути до 20:00.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
В кого немає світла
Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:
Південний РЕМ:
- Абрикосова, 4-105а,
- Ахматової Анни, 1-32к,
- Бурлака Давида, 8-30,
- Дачна, 3а-30В,
- Дубовий Гай, 2-57,
- Едуардса Бориса, 28-40В,
- Костанді, 21-43,
- Кришталева, 1,
- Лигінська, 1-33,
- Львівська, 7а-58,
- Рибальська, 20,
- Рівності, 1-48, 84-104, 195;
- Сумська, 1-31,
- Айвазовського, 34, 70а, 72, 72б;
- Ялинкова, 2-58г,
- дорога Фонтанська, 106/37, 106/40;
- пров. 1-й Рівності, 86,197;
- пров. 2-й Дачний, 1-9/корп.3, 9а;
- пров. 2-й Український, 3-6,
- пров. 3-й Український, 1а-12/1,
- пров. Абрикосовий, 1-29,
- пров. Делона Соні, 3-22А,
- пров. Літній, 5,
- пров. Львівський, 1-10в,
- пров. Новоукраїнський, 2-31,
- пров. Рівний, 1-11б, 92;
- пров. Травневий, 6-8/КОРП.3.
Роботи з 08:00 до 20:00.
Центральний РЕМ:
- Б. Хмельницького, 51-98,
- Степова, 19, 23/25.
Роботи до 18:00.
Північний РЕМ:
- 2-а лінія на ж/м, 12, 1-а
- Садова, 1-39, 2-а
- Садова, 1-42, 3-я
- Садова, 1-49, 4-а Садова, 1-58а,
- 5-а Садова, 1-14,
- 6-а Садова, 1-71,
- Агрономічна, 60-223,
- Біляївська, 1-9,
- Велика Садова, 1-52,
- Глаубермана, 1-17, 164,
- Донецька, 1-25,
- Капітана Кузнєцова, 3-14,
- Керченська, 27-62б,
- Кишинівська, 2-24,
- Кільцева, 1-12,
- Кінноармійська, 1, 1а,
- Котляревського, 12б,
- Кошиця Олександра, 1-69,
- Кругова, 1-36,
- Крушельницького, 1-37,
- Мала Садова, 1-22,
- Маріупольська, 20-68Б,
- Матроська, 2,
- Міхновського Миколи, 1-63,
- Болобочана, 1-44а,
- Молодіжна, 1-49,
- Наклона, 17/1,
- Південна дорога, 2-62,
- Похила, 1-59в, 174;
- Тарутинська, 1-11,
- Теплична, 3/Б, 4а,
- Хуторська, 1-24а, 81/з_1, 93, 94, 94а, 95г;
- Цебриковська, 1-13а,
- Четверта, 33Б, 33Г;
- Шептицького, 1-5;
- Штильова, 2-118;
- дорога Миколаївська, 65,
- дорога Південна, 1-73,
- пров. 1-й Дунаєвського, 1-6,
- пров. 1-й Керченський, 3-11,
- пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,
- пров. 3-й Дунаєвського, 1-16,
- пров. 3-й Керченський, 3, 4, 6;
- пров. Агрономічний, 1-8а,
- пров. Гінзбург Людмили, 1-12Б,
- пров. Квантовий, 1-27,
- пров. Кілевий, 1-9а,
- пров. Круговий, 1а-13,
- пров. Крушельницької, 1-5а,
- пров. Мастерській, 1-11,
- пров. Новий, 1-14а,
- пров. Одеський, 3, 3а, 5, 7;
- пров. Оранжерейний, 1-32,
- пров. Петра Калнишевського, 1-10,
- вул. Українки Лесі, 10, 11,11А 12, 20;
- пров. Шахтинський, 18-46,
- пров. Шебелинський, 13-27,
- просп. Князя Володимира Великого, 52.
Роботи до 18:00-19:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).
Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у липні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.
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