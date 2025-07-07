Відключення світла в Одесі сьогодні - які адреси відключень та коли відновлять постачання електрики

Роботи на мережах. Фото ілюстративне: Віталій Носач, РБК-Україна

Сьогодні, 7 липня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на мережах, тому сотні будинків до вечора залишаться без електрики. Світло абонентам обіцяють повернути до 20:00.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

Абрикосова, 4-105а,

Ахматової Анни, 1-32к,

Бурлака Давида, 8-30,

Дачна, 3а-30В,

Дубовий Гай, 2-57,

Едуардса Бориса, 28-40В,

Костанді, 21-43,

Кришталева, 1,

Лигінська, 1-33,

Львівська, 7а-58,

Рибальська, 20,

Рівності, 1-48, 84-104, 195;

Сумська, 1-31,

Айвазовського, 34, 70а, 72, 72б;

Ялинкова, 2-58г,

дорога Фонтанська, 106/37, 106/40;

пров. 1-й Рівності, 86,197;

пров. 2-й Дачний, 1-9/корп.3, 9а;

пров. 2-й Український, 3-6,

пров. 3-й Український, 1а-12/1,

пров. Абрикосовий, 1-29,

пров. Делона Соні, 3-22А,

пров. Літній, 5,

пров. Львівський, 1-10в,

пров. Новоукраїнський, 2-31,

пров. Рівний, 1-11б, 92;

пров. Травневий, 6-8/КОРП.3.

Роботи з 08:00 до 20:00.

Центральний РЕМ:

Б. Хмельницького, 51-98,

Степова, 19, 23/25.

Роботи до 18:00.

Північний РЕМ:

2-а лінія на ж/м, 12, 1-а

Садова, 1-39, 2-а

Садова, 1-42, 3-я

Садова, 1-49, 4-а Садова, 1-58а,

5-а Садова, 1-14,

6-а Садова, 1-71,

Агрономічна, 60-223,

Біляївська, 1-9,

Велика Садова, 1-52,

Глаубермана, 1-17, 164,

Донецька, 1-25,

Капітана Кузнєцова, 3-14,

Керченська, 27-62б,

Кишинівська, 2-24,

Кільцева, 1-12,

Кінноармійська, 1, 1а,

Котляревського, 12б,

Кошиця Олександра, 1-69,

Кругова, 1-36,

Крушельницького, 1-37,

Мала Садова, 1-22,

Маріупольська, 20-68Б,

Матроська, 2,

Міхновського Миколи, 1-63,

Болобочана, 1-44а,

Молодіжна, 1-49,

Наклона, 17/1,

Південна дорога, 2-62,

Похила, 1-59в, 174;

Тарутинська, 1-11,

Теплична, 3/Б, 4а,

Хуторська, 1-24а, 81/з_1, 93, 94, 94а, 95г;

Цебриковська, 1-13а,

Четверта, 33Б, 33Г;

Шептицького, 1-5;

Штильова, 2-118;

дорога Миколаївська, 65,

дорога Південна, 1-73,

пров. 1-й Дунаєвського, 1-6,

пров. 1-й Керченський, 3-11,

пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,

пров. 3-й Дунаєвського, 1-16,

пров. 3-й Керченський, 3, 4, 6;

пров. Агрономічний, 1-8а,

пров. Гінзбург Людмили, 1-12Б,

пров. Квантовий, 1-27,

пров. Кілевий, 1-9а,

пров. Круговий, 1а-13,

пров. Крушельницької, 1-5а,

пров. Мастерській, 1-11,

пров. Новий, 1-14а,

пров. Одеський, 3, 3а, 5, 7;

пров. Оранжерейний, 1-32,

пров. Петра Калнишевського, 1-10,

вул. Українки Лесі, 10, 11,11А 12, 20;

пров. Шахтинський, 18-46,

пров. Шебелинський, 13-27,

просп. Князя Володимира Великого, 52.

Роботи до 18:00-19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у липні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.