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Головна Одеса Одеситам сьогодні відключать світло — які адреси у списку

Одеситам сьогодні відключать світло — які адреси у списку

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2025 09:49
Відключення світла в Одесі сьогодні - які адреси відключень та коли відновлять постачання електрики
Роботи на мережах. Фото ілюстративне: Віталій Носач, РБК-Україна

Сьогодні, 7 липня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на мережах, тому сотні будинків до вечора залишаться без електрики. Світло абонентам обіцяють повернути до 20:00.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

  • Абрикосова, 4-105а,
  • Ахматової Анни, 1-32к,
  • Бурлака Давида, 8-30,
  • Дачна, 3а-30В,
  • Дубовий Гай, 2-57,
  • Едуардса Бориса, 28-40В,
  • Костанді, 21-43,
  • Кришталева, 1,
  • Лигінська, 1-33,
  • Львівська, 7а-58,
  • Рибальська, 20,
  • Рівності, 1-48, 84-104, 195;
  • Сумська, 1-31,
  • Айвазовського, 34, 70а, 72, 72б;
  • Ялинкова, 2-58г,
  • дорога Фонтанська, 106/37, 106/40;
  • пров. 1-й Рівності, 86,197;
  • пров. 2-й Дачний, 1-9/корп.3, 9а;
  • пров. 2-й Український, 3-6,
  • пров. 3-й Український, 1а-12/1,
  • пров. Абрикосовий, 1-29,
  • пров. Делона Соні, 3-22А,
  • пров. Літній, 5,
  • пров. Львівський, 1-10в,
  • пров. Новоукраїнський, 2-31,
  • пров. Рівний, 1-11б, 92;
  • пров. Травневий, 6-8/КОРП.3. 

Роботи з 08:00 до 20:00.

Центральний РЕМ:

  • Б. Хмельницького, 51-98,
  • Степова, 19, 23/25. 

Роботи до 18:00.

Північний РЕМ:

  • 2-а лінія на ж/м, 12, 1-а
  • Садова, 1-39, 2-а
  • Садова, 1-42, 3-я
  • Садова, 1-49, 4-а Садова, 1-58а,
  • 5-а Садова, 1-14,
  • 6-а Садова, 1-71,
  • Агрономічна, 60-223,
  • Біляївська, 1-9,
  • Велика Садова, 1-52,
  • Глаубермана, 1-17, 164,
  • Донецька, 1-25,
  • Капітана Кузнєцова, 3-14,
  • Керченська, 27-62б,
  • Кишинівська, 2-24,
  • Кільцева, 1-12,
  • Кінноармійська, 1, 1а,
  • Котляревського, 12б,
  • Кошиця Олександра, 1-69,
  • Кругова, 1-36,
  • Крушельницького, 1-37,
  • Мала Садова, 1-22,
  • Маріупольська, 20-68Б,
  • Матроська, 2,
  • Міхновського Миколи, 1-63,
  • Болобочана, 1-44а,
  • Молодіжна, 1-49,
  • Наклона, 17/1,
  • Південна дорога, 2-62,
  • Похила, 1-59в, 174;
  • Тарутинська, 1-11,
  • Теплична, 3/Б, 4а,
  • Хуторська, 1-24а, 81/з_1, 93, 94, 94а, 95г;
  • Цебриковська, 1-13а,
  • Четверта, 33Б, 33Г;
  • Шептицького, 1-5;
  • Штильова, 2-118;
  • дорога Миколаївська, 65,
  • дорога Південна, 1-73,
  • пров. 1-й Дунаєвського, 1-6,
  • пров. 1-й Керченський, 3-11,
  • пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,
  • пров. 3-й Дунаєвського, 1-16,
  • пров. 3-й Керченський, 3, 4, 6;
  • пров. Агрономічний, 1-8а,
  • пров. Гінзбург Людмили, 1-12Б,
  • пров. Квантовий, 1-27,
  • пров. Кілевий, 1-9а,
  • пров. Круговий, 1а-13,
  • пров. Крушельницької, 1-5а,
  • пров. Мастерській, 1-11,
  • пров. Новий, 1-14а,
  • пров. Одеський, 3, 3а, 5, 7;
  • пров. Оранжерейний, 1-32,
  • пров. Петра Калнишевського, 1-10,
  • вул. Українки Лесі, 10, 11,11А 12, 20;
  • пров. Шахтинський, 18-46,
  • пров. Шебелинський, 13-27,
  • просп. Князя Володимира Великого, 52.

Роботи до 18:00-19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). 

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у липні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.

комунальні послуги Одеса Новини Одеси відключення світла відключення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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