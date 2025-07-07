На Николаевщине пылает склад боеприпасов - причины пожара

Спасатель на пожаре. Фото иллюстративное: ГСЧС Одесской области

В одной из громад Николаевской области произошло возгорание на месте хранения боеприпасов. Причина возникновения пожара уточняется, но по предварительной информации, она не связана с вражескими обстрелами.

Об этом сообщают Силы обороны Юга Украины.

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Причины пожара

Вероятно, возгорание на складе боеприпасов произошло от горения сухой травы. Сейчас еще происходит одиночная детонация. На месте происшествия работают подразделения ГСЧС, очаг возгорания уже локализован.

"Склад расположен за пределами населенных пунктов. Угрозы местному населению нет, но просим всех оставаться в безопасном месте",— говорится в сообщении Сил обороны.

Военным командованием создана комиссия для проведения детального расследования данного события. Она также должна определить вину должностных лиц, чьи действия привели к пожару.

Сообщение о пожаре. Фото: скриншот поста Сил обороны Юга

Напомним, недавно мы писали о пожаре в Киеве, который уничтожил автомобили. А также о возгорании жилых домов после атаки на Одессу.