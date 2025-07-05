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Головна Одеса Миколаївщина серед лідерів за небезпечними відходами — показники

Миколаївщина серед лідерів за небезпечними відходами — показники

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 11:53
Небезпечні відходи в Одеській області — статистика
Бочки з небезпечними відходами. Фото ілюстративне: pixabay

Миколаївщина потрапила до трійки регіонів України з найбільшими обсягами небезпечних відходів за минулий рік. За цей час тут утворилось понад 28 тисяч тонн шкідливих решток.

Про це йдеться в аналітиці "Зелене відновлення України".

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Статистика небезпечних відходів по Україні. Фото: UA War Infographics

Небезпечні відходи на Миколаївщині

За їхніми даними, за рік в Миколаївській області утворилося 28,3 тисячі тонн небезпечних решток. Це один із найвищих показників по країні.

Хто ще в списку

Лідером стала Запорізька область — понад 184 тисячі тонн, на другому місці — Київ із понад 61 тисячею тонн.

Усі ці відходи створюють підприємства під час виробництва. Найбільше забруднення спричиняє нерудна промисловість — вона генерує понад 34% небезпечних матеріалів в Україні.

"Ці дані важливо відслідковувати, а також зменшувати відходи, в контексті відбудови України. Відбудова має відбуватись в урахуванням сучасних зелених стандартів, які передбачають зменшення впливу діяльності людини на довкілля", — наголошують екологи.  

Де найменше небезпечних відходів

Зазначимо, що на Одещині ці показники майже найнижчі. Всього за рік тут утворилося 3,8 тисячі тонн небезпечних відходів. Ще нижчі показники у Чернівецькій області — 1 тисяча тонн та у Чернігівській — 1,7.

Нагадаємо, одеська мерія знову програла в суді право на головне міське сміттєзвалище на Дальницьких кар'єрах. Також ми писали, що в Одесі сьогодні пролунав вибухнуло авто

Миколаїв сміття Миколаївська область небезпечні відходи Новини Одеси екологія
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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