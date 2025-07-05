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Главная Одесса Николаевщина среди лидеров по опасным отходам — показатели

Николаевщина среди лидеров по опасным отходам — показатели

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 11:53
Опасные отходы в Одесской области - статистика
Бочки с опасными отходами. Фото иллюстративное: pixabay

Николаевщина попала в тройку регионов Украины с наибольшими объемами опасных отходов за прошлый год. За это время здесь образовалось более 28 тысяч тонн вредных остатков.

Об этом говорится в аналитике "Зеленое восстановление Украины".

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Статистика опасных отходов по Украине. Фото: UA War Infographics

Опасные отходы на Николаевщине

По их данным, за год в Николаевской области образовалось 28,3 тысячи тонн опасных остатков. Это один из самых высоких показателей по стране.

Кто еще в списке

Лидером стала Запорожская область — более 184 тысяч тонн, на втором месте — Киев с более 61 тысячей тонн.

Все эти отходы создают предприятия во время производства. Наибольшее загрязнение вызывает нерудная промышленность — она генерирует более 34% опасных материалов в Украине.

"Эти данные важно отслеживать, а также уменьшать отходы, в контексте восстановления Украины. Восстановление должно происходить с учетом современных зеленых стандартов, которые предусматривают уменьшение влияния деятельности человека на окружающую среду", — отмечают экологи.

Где меньше всего опасных отходов

Отметим, что в Одесской области эти показатели почти самые низкие. Всего за год здесь образовалось 3,8 тысячи тонн опасных отходов. Еще ниже показатели в Черновицкой области — 1 тысяча тонн и в Черниговской — 1,7.

Напомним, одесская мэрия снова проиграла в суде право на главную городскую свалку на Дальницких карьерах. Также мы писали, что в Одессе сегодня прогремел взрыв авто.

Николаев мусор Николаевская область опасные отходы Новости Одессы экология
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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