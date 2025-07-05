Опасные отходы в Одесской области - статистика

Николаевщина среди лидеров по опасным отходам — показатели
Николаевщина попала в тройку регионов Украины с наибольшими объемами опасных отходов за прошлый год. За это время здесь образовалось более 28 тысяч тонн вредных остатков.
Об этом говорится в аналитике "Зеленое восстановление Украины".
Опасные отходы на Николаевщине
По их данным, за год в Николаевской области образовалось 28,3 тысячи тонн опасных остатков. Это один из самых высоких показателей по стране.
Кто еще в списке
Лидером стала Запорожская область — более 184 тысяч тонн, на втором месте — Киев с более 61 тысячей тонн.
Все эти отходы создают предприятия во время производства. Наибольшее загрязнение вызывает нерудная промышленность — она генерирует более 34% опасных материалов в Украине.
"Эти данные важно отслеживать, а также уменьшать отходы, в контексте восстановления Украины. Восстановление должно происходить с учетом современных зеленых стандартов, которые предусматривают уменьшение влияния деятельности человека на окружающую среду", — отмечают экологи.
Где меньше всего опасных отходов
Отметим, что в Одесской области эти показатели почти самые низкие. Всего за год здесь образовалось 3,8 тысячи тонн опасных отходов. Еще ниже показатели в Черновицкой области — 1 тысяча тонн и в Черниговской — 1,7.
Напомним, одесская мэрия снова проиграла в суде право на главную городскую свалку на Дальницких карьерах. Также мы писали, что в Одессе сегодня прогремел взрыв авто.
Читайте Новини.LIVE!