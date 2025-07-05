Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Вибух у Київському районі Одеси — згоріла автівка

Вибух у Київському районі Одеси — згоріла автівка

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 10:17
Вибух авто в Одесі: що відомо
Зруйнована автівка. Фото ілюстративне: Нацполіція

У суботу зранку, 5 липня, в Одесі пролунав вибух — "зірвалось" авто на вулиці Варненській. Постраждав чоловік, який перебував у салоні. На місці працюють поліцейські та вибухотехніки. Причини вибуху поки що з'ясовують.

Про це у суботу, 5 липня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області

Реклама
Читайте також:

В Одесі вибухнула автівка

У Київському районі Одеси 5 липня стався вибух автомобіля Opel. Інцидент трапився близько 10-ї години ранку на вулиці Варненській. Повідомлення про подію надійшло на спецлінію 102.

В Одесі від вибуху постраждав чоловік

За попередніми даними, внаслідок вибуху постраждав чоловік, який на той момент перебував всередині машини. Йому надається медична допомога, його стан уточнюється.

На місце прибули правоохоронці та вибухотехнічна служба. Фахівці обстежують територію, документують обставини події та встановлюють, що саме стало причиною вибуху.

Поліція поки не розголошує, чи міг вибух бути навмисним. Після завершення першочергових дій буде надано правову кваліфікацію події.

Нагадаємо, військовий з Одещини виготовив собі підроблені водійські права з сувеніра. Також ми писали, що на трасі Одеса-Рені спостерігаються локальні затори в напрямку кордону з Молдовою.

Одеса пожежа вибух авто Одеська область Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації