Вибух авто в Одесі: що відомо

Зруйнована автівка. Фото ілюстративне: Нацполіція

У суботу зранку, 5 липня, в Одесі пролунав вибух — "зірвалось" авто на вулиці Варненській. Постраждав чоловік, який перебував у салоні. На місці працюють поліцейські та вибухотехніки. Причини вибуху поки що з'ясовують.

Про це у суботу, 5 липня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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У Київському районі Одеси 5 липня стався вибух автомобіля Opel. Інцидент трапився близько 10-ї години ранку на вулиці Варненській. Повідомлення про подію надійшло на спецлінію 102.

В Одесі від вибуху постраждав чоловік

За попередніми даними, внаслідок вибуху постраждав чоловік, який на той момент перебував всередині машини. Йому надається медична допомога, його стан уточнюється.

На місце прибули правоохоронці та вибухотехнічна служба. Фахівці обстежують територію, документують обставини події та встановлюють, що саме стало причиною вибуху.

Поліція поки не розголошує, чи міг вибух бути навмисним. Після завершення першочергових дій буде надано правову кваліфікацію події.

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