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Головна Одеса Військовий на Одещині підробив права — що вирішив суд

Військовий на Одещині підробив права — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 01:33
Військовий ЗСУ з Одещини виробив водійські права з сувеніру - яке покарання
Військові на фронті. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Військовий з Одещини виготовив собі підроблені водійські права з сувеніру. Однак його піймали на гарячому – за рішенням кодимського суду службовець має сплатити штраф.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Військовий з Кодими придбав сувенір у вигляді посвідчення водія та вклеїв туди власну фотокартку. Службовець їздив із ними на автомобілі Мазда 626, доки в селі Писарівка Подільського району його не зупинили працівники поліції. Правохоронці викрили його на підробленні та відкрили кримінальну справу.

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним за  ст. 358 ч.1, 358 ч.4 КК України (підроблення документів та користування ними). Він має сплатити 1275 гривеь штрафу. Також військовий винен компенсувати  3816,72 грн. за проведення експертизи.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про про службовця ЗСУ, який побив чоловіка, викрав його авто та потрапив на ньому у ДТП. А також про військового, який стріляв в обличчя цивільному. 

Одеса ЗСУ Одеська область Новини Одеси судові рішення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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