Военный ВСУ из Одесской области выработал водительские права из сувенира - какое наказание

Военные на фронте. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Военный из Одесской области изготовил себе поддельные водительские права из сувенира. Однако его поймали с поличным — по решению кодымского суда служащий должен заплатить штраф.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Военный из Кодымы приобрел сувенир в виде водительского удостоверения и вклеил туда собственную фотографию. Служащий ездил с ними на автомобиле Мазда 626, пока в селе Писаревка Подольского района его не остановили сотрудники полиции. Правоохранители разоблачили его на подделке и открыли уголовное дело.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по ст. 358 ч.1, 358 ч.4 УК Украины (подделка документов и пользование ими). Он должен заплатить 1275 гривен штрафа. Также военный должен компенсировать 3816,72 грн. за проведение экспертизы.

Напомним, недавно мы писали о о служащем ВСУ, который избил мужчину, угнал его авто и попал на нем в ДТП. А также о военном, который стрелял в лицо гражданскому.