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Главная Одесса Взрыв в Киевском районе Одессы — сгорела машина

Взрыв в Киевском районе Одессы — сгорела машина

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 10:17
Взрыв авто в Одессе: что известно
Разрушенная машина. Фото иллюстративное: Нацполиция

В субботу утром, 5 июля, в Одессе прогремел взрыв — взорвалось авто на улице Варненской. Пострадал мужчина, который находился в салоне. На месте работают полицейские и взрывотехники. Причины взрыва пока выясняются.

Об этом в субботу, 5 июля, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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В Одессе взорвалась машина

В Киевском районе Одессы 5 июля произошел взрыв автомобиля Opel. Инцидент произошел около 10 часов утра на улице Варненской. Сообщение о происшествии поступило на спецлинию 102.

В Одессе от взрыва пострадал мужчина

По предварительным данным, в результате взрыва пострадал мужчина, который на тот момент находился внутри машины. Ему оказывается медицинская помощь, его состояние уточняется.

На место прибыли правоохранители и взрывотехническая служба. Специалисты обследуют территорию, документируют обстоятельства происшествия и устанавливают, что именно стало причиной взрыва.

Полиция пока не разглашает, мог ли взрыв быть преднамеренным. После завершения первоочередных действий будет дана правовая квалификация события.

Напомним, военный из Одесской области изготовил себе поддельные водительские права из сувенира. Также мы писали, что на трассе Одесса-Рени наблюдаются локальные пробки в направлении границы с Молдовой.

Одесса пожар взрыв авто Одесская область Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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