Одеська мерія програла суд за сміттєзвалище на Дальницьких кар'єрах

Дальницькі кар'єри. Фото ілюстративне: Одеське життя

Одеська мерія знову програла в суді право на головне міське сміттєзвалище на Дальницьких кар'єрах. Воно й надалі залишається в оренді приватної компанії "Кліар сіті".

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Рішення суду

Південно-західний апеляційний господарський суд став на бік суду першої інстанції та підтримав фірму "Кліар сіті". Вона має діючий договір оренди на сміттєзвалище на Дальницьких кар'єрах та автобазу до нього ще на 23 роки. Тепер справа пішла до касаційного суду та почне розглядатися там у серпні.

Суди за сміттєзвалище

У 2023 році одеська мерія змогла домогтися у місцевих судах позитивного для себе рішення щодо розірвання договору оренди із "Кліар сіті". Однак через деякий час приватне підприємство перемогло у Верховному суді.

"Кліар Енерджі "Груп" під час пересудів з мерією зверталася до Володимира Зеленського та звинувачувала міську раду у спробах рейдерського захоплення. Звалище досі продовжує працювати за старими стандартами, як у 80-ті роки, коли воно було зведене. Там відбуваються викиди метану, тліє сміття, а мешканці скаржаться на пожежі та сморід, Крім того, за твердженнями екологів, небезпечні речовини звідти потрапляють у ґрунтові води.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про суд по справі побиття вчителя працівниками ТЦК. А також про львівську компанію, яка незаконно добувала пісок.