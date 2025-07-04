Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Міське сміттєзвалище в приватних руках — мерія Одеси програла суд

Міське сміттєзвалище в приватних руках — мерія Одеси програла суд

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 17:03
Одеська мерія програла суд за сміттєзвалище на Дальницьких кар'єрах
Дальницькі кар'єри. Фото ілюстративне: Одеське життя

Одеська мерія знову програла в суді право на головне міське сміттєзвалище на Дальницьких кар'єрах. Воно й надалі залишається в оренді приватної компанії "Кліар сіті".

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Реклама
Читайте також:

Рішення суду

Південно-західний апеляційний господарський суд став на бік суду першої інстанції та підтримав фірму "Кліар сіті". Вона має діючий договір оренди на сміттєзвалище на Дальницьких кар'єрах та автобазу до нього ще на 23 роки. Тепер справа пішла до касаційного суду та почне розглядатися там у серпні.

Суди за сміттєзвалище

У 2023 році одеська мерія змогла домогтися у місцевих судах позитивного для себе рішення щодо розірвання договору оренди із "Кліар сіті". Однак через деякий час приватне підприємство перемогло у Верховному суді.

"Кліар Енерджі "Груп" під час пересудів з  мерією зверталася до Володимира Зеленського та звинувачувала міську раду у спробах рейдерського захоплення. Звалище досі продовжує працювати за старими стандартами, як у 80-ті роки, коли воно було зведене. Там відбуваються викиди метану, тліє сміття, а мешканці скаржаться на пожежі та сморід, Крім того, за твердженнями екологів,  небезпечні речовини звідти потрапляють у ґрунтові води. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про суд по справі побиття вчителя працівниками ТЦК. А також про львівську компанію, яка незаконно добувала пісок.

Одеса суд сміття сміттєзвалища Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації