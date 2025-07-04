Провокация с триколором РФ возле одесской мэрии - депутат Вагапов сообщил об акции

Одесская мэрия. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Неизвестные попытались устроить провокацию с шариками в цветах российского флага возле одесской мэрии. Однако осуществить намерение им помешали работники Муниципальной стражи, сейчас полиция ищет заказчиков этой акции.

Об этом сообщил депутат одесского городского совета Андрей Вагапов.

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Провокация возле мэрии

По словам депутата Андрея Вагапова, мужчина по имени "Дмитрий" заказал сразу в трех службах доставки воздушные шары — белого, красного и синего цветов. Курьеры должны были одновременно принести их под стены горсовета.

Сначала в мэрию прибыли белые шары, затем к ним попытались присоединиться коллеги с красными и синими. Однако их мгновенно остановили работники Муниципальной стражи. Охрана вызвала полицейских, которые устанавливают личности заказчика и организаторов акции.

"Ребята отработали очень хорошо из муниципальной стражи и когда увидели, что к белым приближается что-то с красными, они их разогнали, вызвали полицию, сейчас составляют протоколы",— говорит Андрей Вагапов.

Напомним, недавно мы писали об акции родственников военнопленных и пропавших без вести в Одессе. А также о том, как в городе проводили минуты молчания.