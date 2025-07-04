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Головна Одеса Провокація з триколором РФ біля одеської мерії — деталі

Провокація з триколором РФ біля одеської мерії — деталі

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 12:13
Провокація з триколором РФ біля одеської мерії - депутат Вагапов повідомив про акцію
Одеська мерія. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Невідомі спробували влаштувати провокацію із кулями у кольорах російського прапора біля одеської мерії. Однак здійснити намір їм завадили працівники Муніципальної варти, зараз поліція шукає замовників цієї акції.

Про це повідомив депутат одеської міської ради Андрій Вагапов.

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За словами депутата Андрія Вагапова, чоловік на ім'я "Дмитро" замовив одразу у трьох службах доставки повітряні кулі — білого, червоного та синього кольорів. Кур'єри мали одночасно принести їх під стіни міськради.

Спочатку до мерії прибули білі кулі, потім до них спробували приєднатися колеги з червоними і синіми. Однак їх миттєво зупинили працівники Муніципальної варти. Охорона викликала поліцейських, які встановлюють особи замовника та організаторів акції.

"Хлопці відпрацювали дуже добре з муніципальної варти і коли побачили, що до білих наближається щось з червоними, вони їх розігнали, викликали поліцію, зараз складають протоколи",— каже Андрій Вагапов.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про акцію родичів військовополонених та зниклих без вісті в Одесі. А також про те, як в місті проводили хвилини мовчання.

Одеса прапор акція Новини Одеси Росія
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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