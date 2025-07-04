Провокація з триколором РФ біля одеської мерії - депутат Вагапов повідомив про акцію

Одеська мерія. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Невідомі спробували влаштувати провокацію із кулями у кольорах російського прапора біля одеської мерії. Однак здійснити намір їм завадили працівники Муніципальної варти, зараз поліція шукає замовників цієї акції.

Про це повідомив депутат одеської міської ради Андрій Вагапов.

Реклама

Читайте також:

Провокація біля мерії

За словами депутата Андрія Вагапова, чоловік на ім'я "Дмитро" замовив одразу у трьох службах доставки повітряні кулі — білого, червоного та синього кольорів. Кур'єри мали одночасно принести їх під стіни міськради.

Спочатку до мерії прибули білі кулі, потім до них спробували приєднатися колеги з червоними і синіми. Однак їх миттєво зупинили працівники Муніципальної варти. Охорона викликала поліцейських, які встановлюють особи замовника та організаторів акції.

"Хлопці відпрацювали дуже добре з муніципальної варти і коли побачили, що до білих наближається щось з червоними, вони їх розігнали, викликали поліцію, зараз складають протоколи",— каже Андрій Вагапов.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про акцію родичів військовополонених та зниклих без вісті в Одесі. А також про те, як в місті проводили хвилини мовчання.