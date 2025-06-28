Хвилина мовчання в Одесі на честь загиблих героїв

Дівчина на акції "Хвилина мовчання". Фото: Наталія Михайленко

Сьогодні зранку Одеса завмерла, щоб згадати всіх, хто загинув у війні. Містяни зібралися на акцію памʼяті на перехресті проспектів Шевченка та Лесі Українки. Люди прийшли з прапорами, квітами й світлинами рідних.

Про це журналістам Новини.LIVE повідомили організатори акції "Хвилина мовчання".

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Дівчина тримає в руках плакат з ім'ям військового, який боронив Україну. Фото: Наталія Михайленко

Одесити з плакатом в руках на перехресті. Фото: Наталія Михайленко

Одеситка з плакатом в руках. Фото: Наталія Михайленко

Одесити вшанували героїв

У неділю, 29 червня, в Одесі знову пройшла традиційна "Хвилина мовчання" — щотижнева акція на вшанування загиблих у російсько-українській війні. О 9-й ранку на перехресті проспектів Шевченка та Лесі Українки зібралися небайдужі містяни, родичі військових, волонтери та просто перехожі.

До акції доєднались автомобілісти. Фото: Наталія Михайленко

Люди на акції "Хвилина мовчання" в Одесі. Фото: Наталія Михайленко

Жінка закликає зупинитися на хвилину. Фото: Наталія Михайленко

Учасники акції закликали одеситів на мить зупинити все — розмови, кроки, машини — і подумати про тих, хто віддав своє життя за Україну. У руках люди тримали прапори, портрети полеглих, квіти.

Жінки тримають портрети в руках під час акції в Одесі. Фото: Наталія Михайленко

Жінка закликає вшанувати героїв. Фото: Наталія Михайленко

Дівчина тримає плакат у руках на акції "Хвилина мовчання". Фото: Наталія Михайленко

Хвилина мовчання в Україні: що відомо

Зазначимо, щоденна хвилина мовчання — це загальнонаціональна ініціатива, запроваджена указом президента у березні 2022 року. Вона проходить у всіх містах України о 9:00 як символ спільної скорботи і вдячності тим, хто загинув у боротьбі за свободу.

Люди з плакатами стоять на пішохідному переході в Одесі. Фото: Наталія Михайленко

Нагадаємо, під час нічної атаки російських дронів в Одесі спалахнула сильна пожежа у 21-поверховому будинку. Також ми писали, що унаслідок обстрілу загинула вчителька та її чоловік.