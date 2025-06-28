Хвилина мовчання в Одесі на честь загиблих героїв

Хвилина мовчання в Одесі — фоторепортаж з акції
Сьогодні зранку Одеса завмерла, щоб згадати всіх, хто загинув у війні. Містяни зібралися на акцію памʼяті на перехресті проспектів Шевченка та Лесі Українки. Люди прийшли з прапорами, квітами й світлинами рідних.
Про це журналістам Новини.LIVE повідомили організатори акції "Хвилина мовчання".
Одесити вшанували героїв
У неділю, 29 червня, в Одесі знову пройшла традиційна "Хвилина мовчання" — щотижнева акція на вшанування загиблих у російсько-українській війні. О 9-й ранку на перехресті проспектів Шевченка та Лесі Українки зібралися небайдужі містяни, родичі військових, волонтери та просто перехожі.
Учасники акції закликали одеситів на мить зупинити все — розмови, кроки, машини — і подумати про тих, хто віддав своє життя за Україну. У руках люди тримали прапори, портрети полеглих, квіти.
Хвилина мовчання в Україні: що відомо
Зазначимо, щоденна хвилина мовчання — це загальнонаціональна ініціатива, запроваджена указом президента у березні 2022 року. Вона проходить у всіх містах України о 9:00 як символ спільної скорботи і вдячності тим, хто загинув у боротьбі за свободу.
Нагадаємо, під час нічної атаки російських дронів в Одесі спалахнула сильна пожежа у 21-поверховому будинку. Також ми писали, що унаслідок обстрілу загинула вчителька та її чоловік.
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