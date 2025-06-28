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Главная Одесса Минута молчания в Одессе — фоторепортаж с акции

Минута молчания в Одессе — фоторепортаж с акции

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 12:18
Минута молчания в Одессе в честь погибших героев
Девушка на акции "Минута молчания". Фото: Наталья Михайленко
Ключові моменти Одесситы почтили память героев Минута молчания в Украине: что известно

Сегодня утром Одесса замерла, чтобы вспомнить всех, кто погиб в войне. Горожане собрались на акцию памяти на перекрестке проспектов Шевченко и Леси Украинки. Люди пришли с флагами, цветами и фотографиями родных.

Об этом журналистам Новини.LIVE сообщили организаторы акции "Минута молчания".

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Одесситка с плакатом в руках. Фото: Наталья Михайленко

Одесситы почтили память героев

В воскресенье, 29 июня, в Одессе снова прошла традиционная "Минута молчания" - еженедельная акция в память о погибших в российско-украинской войне. В 9 утра на перекрестке проспектов Шевченко и Леси Украинки собрались неравнодушные горожане, родственники военных, волонтеры и просто прохожие.

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К акции присоединились автомобилисты. Фото: Наталья Михайленко
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Люди на акции "Минута молчания" в Одессе. Фото: Наталья Михайленко
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Женщина призывает остановиться на минуту. Фото: Наталья Михайленко

Участники акции призвали одесситов на мгновение остановить все - разговоры, шаги, машины - и подумать о тех, кто отдал свою жизнь за Украину. В руках люди держали флаги, портреты павших, цветы.

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Женщины держат портреты в руках во время акции в Одессе. Фото: Наталья Михайленко
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Девушка держит плакат в руках на акции "Минута молчания". Фото: Наталья Михайленко

Минута молчания в Украине: что известно

Отметим, ежедневная минута молчания — это общенациональная инициатива, введенная указом президента в марте 2022 года. Она проходит во всех городах Украины в 9:00 как символ общей скорби и благодарности тем, кто погиб в борьбе за свободу.

Хвилина мовчання в Одесі — фоторепортаж з акції - фото 10
Люди с плакатами стоят на пешеходном переходе в Одессе. Фото: Наталья Михайленко

Напомним, во время ночной атаки российских дронов в Одессе вспыхнул сильный пожар в 21-этажном доме. Также мы писали, что в результате обстрела погибла учительница и ее муж.

Одесса акция Одесская область Новости Одессы погибшие минута молчания
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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