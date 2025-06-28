Минута молчания в Одессе в честь погибших героев

Минута молчания в Одессе — фоторепортаж с акции
Сегодня утром Одесса замерла, чтобы вспомнить всех, кто погиб в войне. Горожане собрались на акцию памяти на перекрестке проспектов Шевченко и Леси Украинки. Люди пришли с флагами, цветами и фотографиями родных.
Об этом журналистам Новини.LIVE сообщили организаторы акции "Минута молчания".
Одесситы почтили память героев
В воскресенье, 29 июня, в Одессе снова прошла традиционная "Минута молчания" - еженедельная акция в память о погибших в российско-украинской войне. В 9 утра на перекрестке проспектов Шевченко и Леси Украинки собрались неравнодушные горожане, родственники военных, волонтеры и просто прохожие.
Участники акции призвали одесситов на мгновение остановить все - разговоры, шаги, машины - и подумать о тех, кто отдал свою жизнь за Украину. В руках люди держали флаги, портреты павших, цветы.
Минута молчания в Украине: что известно
Отметим, ежедневная минута молчания — это общенациональная инициатива, введенная указом президента в марте 2022 года. Она проходит во всех городах Украины в 9:00 как символ общей скорби и благодарности тем, кто погиб в борьбе за свободу.
Напомним, во время ночной атаки российских дронов в Одессе вспыхнул сильный пожар в 21-этажном доме. Также мы писали, что в результате обстрела погибла учительница и ее муж.
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