Атака по Одесі — пожежа в багатоповерхівці, є загиблі та поранені

Поверхи у вогні та люди у пастці — рятувальна операція в Одесі
Під час нічної атаки російських дронів в Одесі спалахнула сильна пожежа у 21-поверховому будинку. Полум’я охопило одразу три поверхи, люди опинилися у пастці. Деякі мешканці подавали сигнали ліхтариками з вікон. Рятувальники витягли п’ятьох, серед них — дитина.
Про це у суботу, 28 червня, повідомила речниця Головного управління ДСНС в Одеській області Марина Аверіна.
Атака на Одесу
За її словами, найсерйозніша ситуація була у 21-поверховому житловому будинку, де зайнялися квартири на трьох поверхах: сьомому, восьмому та дев’ятому.
"Люди були заблоковані у своїх квартирах, дістатися до них було складно через густий дим і високу температуру", — розповіла речниця ДСНС Одещини Марина Аверіна.
Дехто сам подавав сигнали рятувальникам, вмикаючи ліхтарики з вікон. Це допомогло зрозуміти, де саме перебувають люди, які чекають на допомогу.
Пожежникам вдалося врятувати п’ятеро мешканців, серед них — маленька дитина. Загалом 17 людей отримали поранення або сильний стрес. Більшість звернулися за допомогою самостійно.
На жаль, двоє людей загинули. На місці працювали рятувальники, поліція та психологи.
"Для підтримки мешканців ми розгорнули пункт незламності. Там можна зігрітися, випити чаю, зарядити телефон чи просто перепочити", — зазначила речниця ДСНС.
Нагадаємо, росіяни випустили понад десятки дронів по Одесі, що спричинило масштабні руйнування. Також ми писали, що 27 червня, російські війська атакували Харків та місто Чугуїв Харківської області, внаслідок чого є постраждалі.
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