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Головна Одеса Поверхи у вогні та люди у пастці — рятувальна операція в Одесі

Поверхи у вогні та люди у пастці — рятувальна операція в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 10:35
Атака по Одесі — пожежа в багатоповерхівці, є загиблі та поранені
Пошкоджені квартири в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Атака на Одесу

Під час нічної атаки російських дронів в Одесі спалахнула сильна пожежа у 21-поверховому будинку. Полум’я охопило одразу три поверхи, люди опинилися у пастці. Деякі мешканці подавали сигнали ліхтариками з вікон. Рятувальники витягли п’ятьох, серед них — дитина.

Про це у суботу, 28 червня, повідомила речниця Головного управління ДСНС в Одеській області Марина Аверіна.

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Атака на Одесу

За її словами, найсерйозніша ситуація була у 21-поверховому житловому будинку, де зайнялися квартири на трьох поверхах: сьомому, восьмому та дев’ятому.

"Люди були заблоковані у своїх квартирах, дістатися до них було складно через густий дим і високу температуру", — розповіла речниця ДСНС Одещини Марина Аверіна.

Дехто сам подавав сигнали рятувальникам, вмикаючи ліхтарики з вікон. Це допомогло зрозуміти, де саме перебувають люди, які чекають на допомогу.

Поверхи у вогні та люди у пастці — рятувальна операція в Одесі - фото 1
Вибиті вікна унаслідок атаки. Фото: Новини.LIVE
Поверхи у вогні та люди у пастці — рятувальна операція в Одесі - фото 2
Квартири, що вигоріли унаслідок удару дрона. Фото: Новини.LIVE
Поверхи у вогні та люди у пастці — рятувальна операція в Одесі - фото 3
Пошкоджені квартири на декількох поверхах. Фото: Новини.LIVE

Пожежникам вдалося врятувати п’ятеро мешканців, серед них — маленька дитина. Загалом 17 людей отримали поранення або сильний стрес. Більшість звернулися за допомогою самостійно.

Поверхи у вогні та люди у пастці — рятувальна операція в Одесі - фото 4
Унаслідок атаки згоріли декілька квартир. Фото: Новини.LIVE
Поверхи у вогні та люди у пастці — рятувальна операція в Одесі - фото 5
Пошкоджений будинок в Одесі унаслідок атаки. Фото: Новини.LIVE
Поверхи у вогні та люди у пастці — рятувальна операція в Одесі - фото 6
Наслідки пожежі після атаки дроном. Фото: Новини.LIVE

На жаль, двоє людей загинули. На місці працювали рятувальники, поліція та психологи.

"Для підтримки мешканців ми розгорнули пункт незламності. Там можна зігрітися, випити чаю, зарядити телефон чи просто перепочити", — зазначила речниця ДСНС.

Поверхи у вогні та люди у пастці — рятувальна операція в Одесі - фото 7
Пошкоджений будинок в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, росіяни випустили понад десятки дронів по Одесі, що спричинило масштабні руйнування. Також ми писали, що 27 червня, російські війська атакували Харків та місто Чугуїв Харківської області, внаслідок чого є постраждалі.

Одеса пожежа обстріли Новини Одеси дрони атака
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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