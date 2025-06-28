Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВкусКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Этажи в огне и люди в ловушке — спасательная операция в Одессе

Этажи в огне и люди в ловушке — спасательная операция в Одессе

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 10:35
Атака по Одессе - пожар в многоэтажке, есть погибшие и раненые
Поврежденные квартиры в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Атака на Одессу

Во время ночной атаки российских дронов в Одессе вспыхнул сильный пожар в 21-этажном доме. Пламя охватило сразу три этажа, люди оказались в ловушке. Некоторые жители подавали сигналы фонариками из окон. Спасатели вытащили пятерых, среди них — ребенок.

Об этом в субботу, 28 июня, сообщила пресс-секретарь Главного управления ГСЧС в Одесской области Марина Аверина.

Реклама
Читайте также:

Атака на Одессу

По ее словам, самая серьезная ситуация была в 21-этажном жилом доме, где загорелись квартиры на трех этажах: седьмом, восьмом и девятом.

"Люди были заблокированы в своих квартирах, добраться до них было сложно из-за густого дыма и высокой температуры", — рассказала пресс-секретарь ГСЧС Одесской области Марина Аверина.

Некоторые сами подавали сигналы спасателям, включая фонарики из окон. Это помогло понять, где именно находятся люди, которые ждут помощи.

Поверхи у вогні та люди у пастці — рятувальна операція в Одесі - фото 1
Выбитые окна в результате атаки. Фото: Новини.LIVE
Поверхи у вогні та люди у пастці — рятувальна операція в Одесі - фото 2
Квартиры, выгоревшие в результате удара дрона. Фото: Новини.LIVE
Поверхи у вогні та люди у пастці — рятувальна операція в Одесі - фото 3
Повреждены квартиры на нескольких этажах. Фото: Новини.LIVE

Пожарным удалось спасти пятерых жителей, среди них — маленький ребенок. Всего 17 человек получили ранения или сильный стресс. Большинство обратились за помощью самостоятельно.

Поверхи у вогні та люди у пастці — рятувальна операція в Одесі - фото 4
В результате атаки сгорели несколько квартир. Фото: Новини.LIVE
Поверхи у вогні та люди у пастці — рятувальна операція в Одесі - фото 5
Поврежденный дом в Одессе в результате атаки. Фото: Новини.LIVE
Поверхи у вогні та люди у пастці — рятувальна операція в Одесі - фото 6
Последствия пожара после атаки дроном. Фото: Новини.LIVE

К сожалению, два человека погибли. На месте работали спасатели, полиция и психологи.

"Для поддержки жителей мы развернули пункт несокрушимости. Там можно согреться, выпить чаю, зарядить телефон или просто отдохнуть", — отметила пресс-секретарь ГСЧС.

Поверхи у вогні та люди у пастці — рятувальна операція в Одесі - фото 7
Поврежденный дом в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Напомним, россияне выпустили более десятка дронов по Одессе, что повлекло масштабные разрушения. Также мы писали, что 27 июня, российские войска атаковали Харьков и город Чугуев Харьковской области, в результате чего есть пострадавшие.

Одесса пожар обстрелы Новости Одессы дроны атака
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации