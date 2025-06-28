Атака по Одессе - пожар в многоэтажке, есть погибшие и раненые

Поврежденные квартиры в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Во время ночной атаки российских дронов в Одессе вспыхнул сильный пожар в 21-этажном доме. Пламя охватило сразу три этажа, люди оказались в ловушке. Некоторые жители подавали сигналы фонариками из окон. Спасатели вытащили пятерых, среди них — ребенок.

Об этом в субботу, 28 июня, сообщила пресс-секретарь Главного управления ГСЧС в Одесской области Марина Аверина.

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По ее словам, самая серьезная ситуация была в 21-этажном жилом доме, где загорелись квартиры на трех этажах: седьмом, восьмом и девятом.

"Люди были заблокированы в своих квартирах, добраться до них было сложно из-за густого дыма и высокой температуры", — рассказала пресс-секретарь ГСЧС Одесской области Марина Аверина.

Некоторые сами подавали сигналы спасателям, включая фонарики из окон. Это помогло понять, где именно находятся люди, которые ждут помощи.

Выбитые окна в результате атаки. Фото: Новини.LIVE

Квартиры, выгоревшие в результате удара дрона. Фото: Новини.LIVE

Повреждены квартиры на нескольких этажах. Фото: Новини.LIVE

Пожарным удалось спасти пятерых жителей, среди них — маленький ребенок. Всего 17 человек получили ранения или сильный стресс. Большинство обратились за помощью самостоятельно.

В результате атаки сгорели несколько квартир. Фото: Новини.LIVE

Поврежденный дом в Одессе в результате атаки. Фото: Новини.LIVE

Последствия пожара после атаки дроном. Фото: Новини.LIVE

К сожалению, два человека погибли. На месте работали спасатели, полиция и психологи.

"Для поддержки жителей мы развернули пункт несокрушимости. Там можно согреться, выпить чаю, зарядить телефон или просто отдохнуть", — отметила пресс-секретарь ГСЧС.

Поврежденный дом в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Напомним, россияне выпустили более десятка дронов по Одессе, что повлекло масштабные разрушения. Также мы писали, что 27 июня, российские войска атаковали Харьков и город Чугуев Харьковской области, в результате чего есть пострадавшие.