Атака по Одессе - пожар в многоэтажке, есть погибшие и раненые

Этажи в огне и люди в ловушке — спасательная операция в Одессе
Во время ночной атаки российских дронов в Одессе вспыхнул сильный пожар в 21-этажном доме. Пламя охватило сразу три этажа, люди оказались в ловушке. Некоторые жители подавали сигналы фонариками из окон. Спасатели вытащили пятерых, среди них — ребенок.
Об этом в субботу, 28 июня, сообщила пресс-секретарь Главного управления ГСЧС в Одесской области Марина Аверина.
Атака на Одессу
По ее словам, самая серьезная ситуация была в 21-этажном жилом доме, где загорелись квартиры на трех этажах: седьмом, восьмом и девятом.
"Люди были заблокированы в своих квартирах, добраться до них было сложно из-за густого дыма и высокой температуры", — рассказала пресс-секретарь ГСЧС Одесской области Марина Аверина.
Некоторые сами подавали сигналы спасателям, включая фонарики из окон. Это помогло понять, где именно находятся люди, которые ждут помощи.
Пожарным удалось спасти пятерых жителей, среди них — маленький ребенок. Всего 17 человек получили ранения или сильный стресс. Большинство обратились за помощью самостоятельно.
К сожалению, два человека погибли. На месте работали спасатели, полиция и психологи.
"Для поддержки жителей мы развернули пункт несокрушимости. Там можно согреться, выпить чаю, зарядить телефон или просто отдохнуть", — отметила пресс-секретарь ГСЧС.
Напомним, россияне выпустили более десятка дронов по Одессе, что повлекло масштабные разрушения. Также мы писали, что 27 июня, российские войска атаковали Харьков и город Чугуев Харьковской области, в результате чего есть пострадавшие.
Читайте Новини.LIVE!