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Головна Одеса Учителька загинула разом з чоловіком унаслідок атаки на Одесу

Учителька загинула разом з чоловіком унаслідок атаки на Одесу

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 11:47
Атака на Одесу — загинула вчителька з чоловіком
Вчителька Катерина Борсинська. Фото: facebook/katerina.borsins.ka
Ключові моменти Через обстріл Одеси загинула вчителька Обстріл Одеси дронами — що відомо

Нічна атака дронами по Одесі забрала життя жінки, яка присвятила себе дітям і освіті. Разом із нею загинув її чоловік. Під завалами знайшли тіла сімейної пари. 

Про це у суботу, 28 червня, повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

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Допис мера Одеси Геннадія Труханова. Фото: скриншот з Telegram

Через обстріл Одеси загинула вчителька

За його словами, серед загиблих — Катерина Борсинська, вчителька й соціальний педагог Михайлівського ліцею, та її чоловік Валентин. Пошуковці знайшли їхні тіла у зруйнованій квартирі.

"Внаслідок ворожого обстрілу  загинула людина наймирнішої у світі професії: вчитель, соціальний педагог Михайлівського ліцею Борсинська Катерина і її чоловік Валентин. Розділяємо цю втрату разом з освітянською родиною нашого міста. Щирі співчуття рідним і друзям", — написав мер Одеси Геннадій Труханов.

Обстріл Одеси дронами — що відомо

У ніч на 28 червня російська армія атакувала Одесу дронами-камікадзе. Один з них влучив у квартиру 21-поверхового будинку, де спалахнула масштабна пожежа на кількох поверхах. Пожежа охопила 7-й, 8-й та 9-й поверхи. Люди опинилися заблокованими у своїх помешканнях.

Під час рятувальної операції з будинку вдалося витягнути п’ятьох людей, серед них — маленьку дитину. Всього постраждали 17 осіб, зокрема троє дітей 3, 7 і 14 років. Люди звернулися до медиків із пораненнями та симптомами гострої стресової реакції.

Крім багатоповерхівки, дрони пошкодили приватні господарства, складські приміщення, непрацюючу АЗС, адмінбудівлю та автомобілі. У районі трагедії розгорнули оперативний штаб, де місцеві можуть отримати допомогу й консультації щодо компенсацій.

Нагадаємо, під час нічної атаки російських дронів в Одесі спалахнула сильна пожежа, полум’я охопило одразу три поверхи, люди опинилися у пастці. Також ми повідомляли, де отримати допомогу постраждалим

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси дрони атака
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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