Штаб допомоги у Хаджибейському районі Одеси — де шукати

Дронова атака на Одесу — де отримати допомогу постраждалим
Після нічної ворожої атаки в Одесі почав роботу оперативний міський штаб. Люди з пошкоджених будинків можуть звертатися по допомогу особисто або телефоном. Також у штабі приймають заяви на матеріальну підтримку та консультують щодо державної програми відновлення.
Про це у суботу, 28 червня, повідомили в Одеській міській раді.
Де оперативний штаб в Одесі
За їхньою інформацією, міський оперативний штаб відкрито у Хаджибейському районі Одеси, на вулиці Балківській, 137. Його створили для швидкого реагування на потреби мешканців, чиї домівки постраждали від останньої російської атаки.
У штабі приймають заяви на матеріальну допомогу за Міською цільовою програмою "Незламна Одеса". Також фахівці допомагають з документами для участі в державній програмі єВідновлення, яка передбачає відшкодування за пошкоджене майно.
Постраждалі можуть звернутися безпосередньо до штабу або зателефонувати до Хаджибейської райадміністрації за номерами:
(048) 752-96-16
(048) 752-96-17
Нагадаємо, унаслідок атаки на Одесу, двоє загиблих, серед постраждалих є діти. Також у ДСНС розповіли подробиці рятувальної операції в Одесі після влучання російського дрона.
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