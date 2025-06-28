Штаб допомоги у Хаджибейському районі Одеси — де шукати

Робота оперативного штабу в Хаджибейському районі Одеси. Фото: ОМР

Після нічної ворожої атаки в Одесі почав роботу оперативний міський штаб. Люди з пошкоджених будинків можуть звертатися по допомогу особисто або телефоном. Також у штабі приймають заяви на матеріальну підтримку та консультують щодо державної програми відновлення.

Про це у суботу, 28 червня, повідомили в Одеській міській раді.

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За їхньою інформацією, міський оперативний штаб відкрито у Хаджибейському районі Одеси, на вулиці Балківській, 137. Його створили для швидкого реагування на потреби мешканців, чиї домівки постраждали від останньої російської атаки.

Одесити можуть звертатися по допомогу в оперативний штаб. Фото: ОМР

У штабі приймають заяви на матеріальну допомогу за Міською цільовою програмою "Незламна Одеса". Також фахівці допомагають з документами для участі в державній програмі єВідновлення, яка передбачає відшкодування за пошкоджене майно.

Комунальники прибирають наслідки нічної атаки по Одесі. Фото: ОМР

Постраждалі можуть звернутися безпосередньо до штабу або зателефонувати до Хаджибейської райадміністрації за номерами:

(048) 752-96-16

(048) 752-96-17

На місці атаки працює оперативний штаб та комунальники. Фото: ОМР

Нагадаємо, унаслідок атаки на Одесу, двоє загиблих, серед постраждалих є діти. Також у ДСНС розповіли подробиці рятувальної операції в Одесі після влучання російського дрона.