Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрСмакКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Дронова атака на Одесу — де отримати допомогу постраждалим

Дронова атака на Одесу — де отримати допомогу постраждалим

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 11:13
Штаб допомоги у Хаджибейському районі Одеси — де шукати
Робота оперативного штабу в Хаджибейському районі Одеси. Фото: ОМР
Ключові моменти Де оперативний штаб в Одесі

Після нічної ворожої атаки в Одесі почав роботу оперативний міський штаб. Люди з пошкоджених будинків можуть звертатися по допомогу особисто або телефоном. Також у штабі приймають заяви на матеріальну підтримку та консультують щодо державної програми відновлення.

Про це у суботу, 28 червня, повідомили в Одеській міській раді.

Реклама
Читайте також:

Де оперативний штаб в Одесі

За їхньою інформацією, міський оперативний штаб відкрито у Хаджибейському районі Одеси, на вулиці Балківській, 137. Його створили для швидкого реагування на потреби мешканців, чиї домівки постраждали від останньої російської атаки.

Дронова атака на Одесу — де отримати допомогу постраждалим - фото 1
Одесити можуть звертатися по допомогу в оперативний штаб. Фото: ОМР

У штабі приймають заяви на матеріальну допомогу за Міською цільовою програмою "Незламна Одеса". Також фахівці допомагають з документами для участі в державній програмі єВідновлення, яка передбачає відшкодування за пошкоджене майно.

Дронова атака на Одесу — де отримати допомогу постраждалим - фото 2
Комунальники прибирають наслідки нічної атаки по Одесі. Фото: ОМР

Постраждалі можуть звернутися безпосередньо до штабу або зателефонувати до Хаджибейської райадміністрації за номерами:
(048) 752-96-16
(048) 752-96-17

Дронова атака на Одесу — де отримати допомогу постраждалим - фото 3
На місці атаки працює оперативний штаб та комунальники. Фото: ОМР

Нагадаємо, унаслідок атаки на Одесу, двоє загиблих, серед постраждалих є діти. Також у ДСНС розповіли подробиці рятувальної операції в Одесі після влучання російського дрона.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси дрони атака
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації