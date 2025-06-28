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Дроновая атака на Одессу — где получить помощь пострадавшим

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 11:13
Штаб помощи в Хаджибейском районе Одессы - где искать
Работа оперативного штаба в Хаджибейском районе Одессы. Фото: ОГС
Ключові моменти Где оперативный штаб в Одессе

После ночной вражеской атаки в Одессе начал работу оперативный городской штаб. Люди из поврежденных домов могут обращаться за помощью лично или по телефону. Также в штабе принимают заявления на материальную поддержку и консультируют по государственной программе восстановления.

Об этом в субботу, 28 июня, сообщили в Одесском городском совете.

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По их информации, городской оперативный штаб открыт в Хаджибейском районе Одессы, на улице Балковской, 137. Его создали для быстрого реагирования на потребности жителей, чьи дома пострадали от последней российской атаки.

Дронова атака на Одесу — де отримати допомогу постраждалим - фото 1
Одесситы могут обращаться за помощью в оперативный штаб. Фото: ОГС

В штабе принимают заявления на материальную помощь по Городской целевой программе "Незламна Одеса". Также специалисты помогают с документами для участия в государственной программе єВідновлення, которая предусматривает возмещение за поврежденное имущество.

Дронова атака на Одесу — де отримати допомогу постраждалим - фото 2
Коммунальщики убирают последствия ночной атаки по Одессе. Фото: ОГС

Пострадавшие могут обратиться непосредственно в штаб или позвонить в Хаджибейскую райадминистрацию по номерам:
(048) 752-96-16
(048) 752-96-17

Дронова атака на Одесу — де отримати допомогу постраждалим - фото 3
На месте атаки работает оперативный штаб и коммунальщики. Фото: ОГС

Напомним, в результате атаки на Одессу, двое погибших, среди пострадавших есть дети. Также в ГСЧС рассказали подробности спасательной операции в Одессе после попадания российского дрона.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы дроны атака
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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