Штаб помощи в Хаджибейском районе Одессы - где искать

Дроновая атака на Одессу — где получить помощь пострадавшим
После ночной вражеской атаки в Одессе начал работу оперативный городской штаб. Люди из поврежденных домов могут обращаться за помощью лично или по телефону. Также в штабе принимают заявления на материальную поддержку и консультируют по государственной программе восстановления.
Об этом в субботу, 28 июня, сообщили в Одесском городском совете.
Где оперативный штаб в Одессе
По их информации, городской оперативный штаб открыт в Хаджибейском районе Одессы, на улице Балковской, 137. Его создали для быстрого реагирования на потребности жителей, чьи дома пострадали от последней российской атаки.
В штабе принимают заявления на материальную помощь по Городской целевой программе "Незламна Одеса". Также специалисты помогают с документами для участия в государственной программе єВідновлення, которая предусматривает возмещение за поврежденное имущество.
Пострадавшие могут обратиться непосредственно в штаб или позвонить в Хаджибейскую райадминистрацию по номерам:
(048) 752-96-16
(048) 752-96-17
Напомним, в результате атаки на Одессу, двое погибших, среди пострадавших есть дети. Также в ГСЧС рассказали подробности спасательной операции в Одессе после попадания российского дрона.
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