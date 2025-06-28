Штаб помощи в Хаджибейском районе Одессы - где искать

Работа оперативного штаба в Хаджибейском районе Одессы. Фото: ОГС

После ночной вражеской атаки в Одессе начал работу оперативный городской штаб. Люди из поврежденных домов могут обращаться за помощью лично или по телефону. Также в штабе принимают заявления на материальную поддержку и консультируют по государственной программе восстановления.

Об этом в субботу, 28 июня, сообщили в Одесском городском совете.

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По их информации, городской оперативный штаб открыт в Хаджибейском районе Одессы, на улице Балковской, 137. Его создали для быстрого реагирования на потребности жителей, чьи дома пострадали от последней российской атаки.

Одесситы могут обращаться за помощью в оперативный штаб. Фото: ОГС

В штабе принимают заявления на материальную помощь по Городской целевой программе "Незламна Одеса". Также специалисты помогают с документами для участия в государственной программе єВідновлення, которая предусматривает возмещение за поврежденное имущество.

Коммунальщики убирают последствия ночной атаки по Одессе. Фото: ОГС

Пострадавшие могут обратиться непосредственно в штаб или позвонить в Хаджибейскую райадминистрацию по номерам:

(048) 752-96-16

(048) 752-96-17

На месте атаки работает оперативный штаб и коммунальщики. Фото: ОГС

Напомним, в результате атаки на Одессу, двое погибших, среди пострадавших есть дети. Также в ГСЧС рассказали подробности спасательной операции в Одессе после попадания российского дрона.