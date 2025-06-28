Атака на Одессу - погибла учительница с мужем

Учительница Екатерина Борсинская. Фото: facebook/katerina.borsins.ka

Ночная атака дронами по Одессе унесла жизнь женщины, которая посвятила себя детям и образованию. Вместе с ней погиб ее муж. Под завалами нашли тела семейной пары.

Об этом в субботу, 28 июня, сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов.

Реклама

Читайте также:

Сообщение мэра Одессы Геннадия Труханова. Фото: скриншот из Telegram

Из-за обстрела Одессы погибла учительница

По его словам, среди погибших — Екатерина Борсинская, учительница и социальный педагог Михайловского лицея, и ее муж Валентин. Поисковики нашли их тела в разрушенной квартире.

"В результате вражеского обстрела погиб человек самой мирной в мире профессии: учитель, социальный педагог Михайловского лицея Борсинская Екатерина и ее муж Валентин. Разделяем эту потерю вместе с образовательной семьей нашего города. Искренние соболезнования родным и друзьям", — написал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Обстрел Одессы дронами — что известно

В ночь на 28 июня российская армия атаковала Одессу дронами-камикадзе. Один из них попал в квартиру 21-этажного дома, где вспыхнул масштабный пожар на нескольких этажах. Пожар охватил 7-й, 8-й и 9-й этажи. Люди оказались заблокированными в своих квартирах.

Во время спасательной операции из дома удалось вытащить пять человек, среди них - маленького ребенка. Всего пострадали 17 человек, в том числе трое детей 3, 7 и 14 лет. Люди обратились к медикам с ранениями и симптомами острой стрессовой реакции.

Кроме многоэтажки, дроны повредили частные хозяйства, складские помещения, неработающую АЗС, админздание и автомобили. В районе трагедии развернули оперативный штаб, где местные могут получить помощь и консультации по компенсациям.

Напомним, во время ночной атаки российских дронов в Одессе вспыхнул сильный пожар, пламя охватило сразу три этажа, люди оказались в ловушке. Также мы сообщали, где получить помощь пострадавшим.