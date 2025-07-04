Відключення світла в Одесі 4 липня — які адреси відключень та коли у ДТЕК відновлять електрику

Електрик за роботою. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 4 липня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на мережах, тому сотні будинків до вечора залишаться без електрики. Світло абонентам обіцяють повернути до 18:00, однак час залежить выд адреси проживання користувача.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Північний РЕМ:

вул. Штильова, 2 — 118,

пров. 3-й Дунаєвського, 1 — 16,

вул. 4-а Садова, 6 — 36,

вул. Кінноармійська, 1,1а,

вул. Похила, 1 — 174,

вул. Шептицького, 1, 3, 5,

пров. Одеський, 3, 3а, 5, 7,

вул. 6-а Садова, 69,71,

пров. 1-й Дунаєвського, 1 — 6,

пров. 2-й Дунаєвського, 1 — 12в,

вул. 1-а Садова, 1 — 39,

вул. 2-а Садова, 1 — 42,

вул. 3-я Садова, 1 — 49,

вул. 4-а Садова, 1 — 38,

вул. 5-а Садова, 1 — 14,

вул. 6-а Садова, 1 — 67,

вул. Велика Садова, 1 — 52,

вул. Глаубермана, 2, 3, 164,

вул. Мала Садова, 1 — 22,

вул. Південна дорога, 2 — 73,

вул. Чайкова, 1 — 71,

дорога Миколаївська, 65,

вул. Кошиця Олександра, 1 — 69,

вул. Маріупольська, 23 — 68Б, 2-а лінія на житловому масиві, 12,

вул. Донецька, 1/1 — 25,

вул. Капітана Кузнєцова, 3 — 14,

вул. Керченська, 27 — 62Б,

вул. Кишинівська, 2 — 24,

пров. 1-й Керченський, 3 — 11,

пров. 3-й Керченський , 3,4,6,

пров. Квантовий, 1 — 27,

вул. Українки Лесі, 10 — 20,

просп. Князя Володимира Великого, 52.

Роботи до 18:00.

Центральний РЕМ:

вул. Прохоровська, 51 — 61,

пров. 2-й Водопровідний, 2,4,

вул. Водопровідна, 1 — 11,

пров. 1-й Водопровідний, 4 — 13,

вул. Мечникова, 63,

вул. Запорізька, 2 — 12, 15 - 21,

вул. Хмельницького Богдана, 23 - 66,

вул. Басейна, 4,

пров. 1-й Басейний, 10 — 23,

пров. 2-й Басейний, 2 — 18,

пров. 3-й Басейний, 19,21,23,23а,

пров. Ватманський, 1,2,4,5,6,

Роботи до 16.00-18.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у липні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.