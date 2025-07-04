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Главная Одесса Отключение света в Одессе — какие адреса вошли в список

Отключение света в Одессе — какие адреса вошли в список

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 09:55
Отключение света в Одессе 4 июля — какие адреса отключений и когда в ДТЭК восстановят электричество
Электрик за работой. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 4 июля, в Одессе снова будут проводить запланированные ремонтные работы на сетях, поэтому сотни домов до вечера останутся без электричества. Свет абонентам обещают вернуть до 18:00, однако время зависит от адреса проживания пользователя.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Северный РЭС:

  • ул. Штилева, 2 — 118,
  • переулок 3-й Дунаевского, 1 — 16,
  • ул. 4-я Садовая, 6 — 36,
  • ул. Конноармейская, 1,1а,
  • ул. Похилая, 1 — 174,
  • ул. Шептицкого, 1, 3, 5,
  • переулок Одесский, 3, 3а, 5, 7,
  • ул. 6-я Садовая, 69,71,
  • переулок 1-й Дунаевского, 1 - 6,
  • переулок 2-й Дунаевского, 1 - 12в,
  • ул. 1-я Садовая, 1 — 39,
  • ул. 2-я Садовая, 1 — 42,
  • ул. 3-я Садовая, 1 — 49,
  • ул. 4-я Садовая, 1 — 38,
  • ул. 5-я Садовая, 1 — 14,
  • ул. 6-я Садовая, 1 — 67,
  • ул. Большая Садовая, 1 — 52,
  • ул. Глаубермана, 2, 3, 164,
  • ул. Малая Садовая, 1 — 22,
  • ул. Южная дорога, 2 - 73,
  • ул. Чайкова, 1 — 71,
  • дорога Николаевская, 65,
  • ул. Кошица Александра, 1 — 69,
  • ул. Мариупольская, 23 — 68Б, 2-я линия на жилом массиве, 12,
  • ул. Донецкая, 1/1 — 25,
  • ул. Капитана Кузнецова, 3 — 14,
  • ул. Керченская, 27 — 62Б,
  • ул. Кишиневская, 2 — 24,
  • переулок 1-й Керченский, 3 — 11,
  • переулок 3-й Керченский, 3,4,6,
  • переулок Квантовый, 1 — 27,
  • ул. Украинки Леси, 10 — 20,
  • просп. Князя Владимира Великого, 52.

Работы до 18:00.

Центральный РЭС:

  • ул. Прохоровская, 51 — 61,
  • переулок 2-й Водопроводный, 2,4,
  • ул. Водопроводная, 1 — 11,
  • переулок 1-й Водопроводный, 4 — 13,
  • ул. Мечникова, 63,
  • ул. Запорожская, 2 — 12, 15 — 21,
  • ул. Хмельницкого Богдана, 23 — 66,
  • ул. Бассейная, 4,
  • переулок 1-й Бассейный, 10 — 23,
  • переулок 2-й Бассейный, 2 — 18,
  • переулок 3-й Бассейный, 19,21,23,23а,
  • переулок Ватманский, 1,2,4,5,6,

Работы до 16.00-18.00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июле. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.

коммунальные услуги Одесса Новости Одессы отключения света отключения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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