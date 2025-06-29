В Одесі 29 червня відбулася акція в підтримку військовополонених та зниклих безвісти

В Одесі відбулася акція в підтримку полонених та зниклих безвісти
В Одесі у неділю, 29 червня, відбулася акція в підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Люди зібралися на Дерибасівській.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Акція в Одесі 29 червня
Люди вийшли з плакатами та прапорами. На Дерибасівській лунали такі гасла:
- "У полонених гниють рани — у байдужих душі";
- "Свободу полоненим";
- "Будь голосом тих, хто був тобі щитом";
- "Байдужість затягує кайдани";
- "Російський полон вбиває. Не мовчи, не будь байдужим".
Основна мета учасників акції — це привернути увагу до тих, хто вже тривалий час залишається далеко від дому, і стати їхнім голосом.
Організаторка акції Анна Пажера розповіла, що люди зібралися, аби нагадати про військових, які перебувають в російській неволі вже декілька років.
"Боремося за них, виходимо і будемо їхніми голосами", — наголосила вона.
Участь киянки в акції в Одесі
Маргарита Васильєва розповіла, що відвідує подібні заходи в Києві, але відчула сьогодні розчарування в Одесі.
"Я розумію, що ми меншість, яким треба потрібно стукатися до людей, бо вони часто реагують агресивно з запитаннями, на які, здавалось би, вже відповіді зрозумілі. І видно, як вони байдужіють, і не усвідомлюють, що таке полон, що таке втрата близьких", — зазначила вона.
Водночас Маргарита наголосила, що такі акції потрібно продовжувати.
Нагадаємо, 26 червня між Україною та Росією відбувся обмін військовополоненими. Президент Володимир Зеленський показав перші кадри.
А 27 червня з полону РФ повернули двох підлітків. Окупанти насильно вивезли дітей до Росії.
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