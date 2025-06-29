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Головна Одеса В Одесі відбулася акція в підтримку полонених та зниклих безвісти

В Одесі відбулася акція в підтримку полонених та зниклих безвісти

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2025 23:51
В Одесі 29 червня відбулася акція в підтримку військовополонених та зниклих безвісти
Акція в підтримку військовополонених в Одесі 29 червня. Фото: Новини.LIVE

В Одесі у неділю, 29 червня, відбулася акція в підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Люди зібралися на Дерибасівській.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Акція в Одесі 29 червня

Люди вийшли з плакатами та прапорами. На Дерибасівській лунали такі гасла:

  • "У полонених гниють рани — у байдужих душі";
  • "Свободу полоненим";
  • "Будь голосом тих, хто був тобі щитом";
  • "Байдужість затягує кайдани";
  • "Російський полон вбиває. Не мовчи, не будь байдужим".

Основна мета учасників акції — це привернути увагу до тих, хто вже тривалий час залишається далеко від дому, і стати їхнім голосом.

Акція в Одесі 29 червня
Акція в підтримку військовополонених в Одесі 29 червня. Фото: Новини.LIVE
Акція в підтримку військовополонених в Одесі 29 червня
Акція в підтримку військовополонених в Одесі 29 червня. Фото: Новини.LIVE
Діти на акції в Одесі 29 червня
Акція в підтримку військовополонених в Одесі 29 червня. Фото: Новини.LIVE

Організаторка акції Анна Пажера розповіла, що люди зібралися, аби нагадати про військових, які перебувають в російській неволі вже декілька років.

"Боремося за них, виходимо і будемо їхніми голосами", — наголосила вона.

Акція на Дерибасівській в Одесі 29 червня
Акція в підтримку військовополонених в Одесі 29 червня. Фото: Новини.LIVE
Акція на підтримку військовополонених в Одесі 29 червня
Акція в підтримку військовополонених в Одесі 29 червня. Фото: Новини.LIVE

Участь киянки в акції в Одесі

Маргарита Васильєва розповіла, що відвідує подібні заходи в Києві, але відчула сьогодні розчарування в Одесі.

"Я розумію, що ми меншість, яким треба потрібно стукатися до людей, бо вони часто реагують агресивно з запитаннями, на які, здавалось би, вже відповіді зрозумілі. І видно, як вони байдужіють, і не усвідомлюють, що таке полон, що таке втрата близьких", — зазначила вона.

FreeAzov в Одесі 29 червня
Акція в підтримку військовополонених в Одесі 29 червня. Фото: Новини.LIVE
Акція в підтримку полонених в Одесі 29 червня
Акція в підтримку військовополонених в Одесі 29 червня. Фото: Новини.LIVE

Водночас Маргарита наголосила, що такі акції потрібно продовжувати.

Нагадаємо, 26 червня між Україною та Росією відбувся обмін військовополоненими. Президент Володимир Зеленський показав перші кадри.

А 27 червня з полону РФ повернули двох підлітків. Окупанти насильно вивезли дітей до Росії.

Одеса війна ЗСУ акція полонені зниклі безвісти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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