В Одесі 29 червня відбулася акція в підтримку військовополонених та зниклих безвісти

Акція в підтримку військовополонених в Одесі 29 червня. Фото: Новини.LIVE

В Одесі у неділю, 29 червня, відбулася акція в підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Люди зібралися на Дерибасівській.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Акція в Одесі 29 червня

Люди вийшли з плакатами та прапорами. На Дерибасівській лунали такі гасла:

"У полонених гниють рани — у байдужих душі";

"Свободу полоненим";

"Будь голосом тих, хто був тобі щитом";

"Байдужість затягує кайдани";

"Російський полон вбиває. Не мовчи, не будь байдужим".

Основна мета учасників акції — це привернути увагу до тих, хто вже тривалий час залишається далеко від дому, і стати їхнім голосом.

Акція в підтримку військовополонених в Одесі 29 червня. Фото: Новини.LIVE

Акція в підтримку військовополонених в Одесі 29 червня. Фото: Новини.LIVE

Акція в підтримку військовополонених в Одесі 29 червня. Фото: Новини.LIVE

Організаторка акції Анна Пажера розповіла, що люди зібралися, аби нагадати про військових, які перебувають в російській неволі вже декілька років.

"Боремося за них, виходимо і будемо їхніми голосами", — наголосила вона.

Акція в підтримку військовополонених в Одесі 29 червня. Фото: Новини.LIVE

Акція в підтримку військовополонених в Одесі 29 червня. Фото: Новини.LIVE

Участь киянки в акції в Одесі

Маргарита Васильєва розповіла, що відвідує подібні заходи в Києві, але відчула сьогодні розчарування в Одесі.

"Я розумію, що ми меншість, яким треба потрібно стукатися до людей, бо вони часто реагують агресивно з запитаннями, на які, здавалось би, вже відповіді зрозумілі. І видно, як вони байдужіють, і не усвідомлюють, що таке полон, що таке втрата близьких", — зазначила вона.

Акція в підтримку військовополонених в Одесі 29 червня. Фото: Новини.LIVE

Акція в підтримку військовополонених в Одесі 29 червня. Фото: Новини.LIVE

Водночас Маргарита наголосила, що такі акції потрібно продовжувати.

Нагадаємо, 26 червня між Україною та Росією відбувся обмін військовополоненими. Президент Володимир Зеленський показав перші кадри.

А 27 червня з полону РФ повернули двох підлітків. Окупанти насильно вивезли дітей до Росії.