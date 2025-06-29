В Одессе 29 июня состоялась акция в поддержку военнопленных и пропавших без вести

В Одессе прошла акция в поддержку пленных и пропавших без вести
В Одессе в воскресенье, 29 июня, состоялась акция в поддержку военнопленных и пропавших без вести. Люди собрались на Дерибасовской.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Акция в Одессе 29 июня
Люди вышли с плакатами и флагами. На Дерибасовской звучали такие лозунги:
- "У пленных гниют раны — у равнодушных души";
- "Свободу пленным";
- "Будь голосом тех, кто был тебе щитом";
- "Равнодушие затягивает наручники";
- "Русский плен убивает. Не молчи, не будь равнодушным".
Основная цель участников акции — это привлечь внимание к тем, кто уже длительное время остается вдали от дома, и стать их голосом.
Организатор акции Анна Пажера рассказала, что люди собрались, чтобы напомнить о военных, которые находятся в российской неволе уже несколько лет.
"Боремся за них, выходим и будем их голосами", — подчеркнула она.
Участие киевлянки в акции в Одессе
Маргарита Васильева рассказала, что посещает подобные мероприятия в Киеве, но почувствовала сегодня разочарование в Одессе.
"Я понимаю, что мы меньшинство, которым надо нужно стучаться к людям, потому что они часто реагируют агрессивно с вопросами, на которые казалось бы уже ответы понятны. И видно, как они равнодушны, и не осознают, что такое плен, что такое потеря близких", — отметила она.
В то же время Маргарита подчеркнула, что такие акции нужно продолжать.
Напомним, 26 июня между Украиной и Россией состоялся обмен военнопленными. Президент Владимир Зеленский показал первые кадры.
А 27 июня из плена РФ вернули двух подростков. Оккупанты насильно вывезли детей в Россию.
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