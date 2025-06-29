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Главная Одесса В Одессе прошла акция в поддержку пленных и пропавших без вести

В Одессе прошла акция в поддержку пленных и пропавших без вести

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2025 23:51
В Одессе 29 июня состоялась акция в поддержку военнопленных и пропавших без вести
Акция в поддержку военнопленных в Одессе 29 июня. Фото: Новини.LIVE

В Одессе в воскресенье, 29 июня, состоялась акция в поддержку военнопленных и пропавших без вести. Люди собрались на Дерибасовской.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Акция в Одессе 29 июня

Люди вышли с плакатами и флагами. На Дерибасовской звучали такие лозунги:

  • "У пленных гниют раны — у равнодушных души";
  • "Свободу пленным";
  • "Будь голосом тех, кто был тебе щитом";
  • "Равнодушие затягивает наручники";
  • "Русский плен убивает. Не молчи, не будь равнодушным".

Основная цель участников акции — это привлечь внимание к тем, кто уже длительное время остается вдали от дома, и стать их голосом.

Акція в Одесі 29 червня
Акция в поддержку военнопленных в Одессе 29 июня. Фото: Новини.LIVE
Акція в підтримку військовополонених в Одесі 29 червня
Акция в поддержку военнопленных в Одессе 29 июня. Фото: Новини.LIVE
Діти на акції в Одесі 29 червня
Акция в поддержку военнопленных в Одессе 29 июня. Фото: Новини.LIVE

Организатор акции Анна Пажера рассказала, что люди собрались, чтобы напомнить о военных, которые находятся в российской неволе уже несколько лет.

"Боремся за них, выходим и будем их голосами", — подчеркнула она.

Акція на Дерибасівській в Одесі 29 червня
Акция в поддержку военнопленных в Одессе 29 июня. Фото: Новини.LIVE
Акція на підтримку військовополонених в Одесі 29 червня
Акция в поддержку военнопленных в Одессе 29 июня. Фото: Новини.LIVE

Участие киевлянки в акции в Одессе

Маргарита Васильева рассказала, что посещает подобные мероприятия в Киеве, но почувствовала сегодня разочарование в Одессе.

"Я понимаю, что мы меньшинство, которым надо нужно стучаться к людям, потому что они часто реагируют агрессивно с вопросами, на которые казалось бы уже ответы понятны. И видно, как они равнодушны, и не осознают, что такое плен, что такое потеря близких", — отметила она.

FreeAzov в Одесі 29 червня
Акция в поддержку военнопленных в Одессе 29 июня. Фото: Новини.LIVE
Акція в підтримку полонених в Одесі 29 червня
Акция в поддержку военнопленных в Одессе 29 июня. Фото: Новини.LIVE

В то же время Маргарита подчеркнула, что такие акции нужно продолжать.

Напомним, 26 июня между Украиной и Россией состоялся обмен военнопленными. Президент Владимир Зеленский показал первые кадры.

А 27 июня из плена РФ вернули двух подростков. Оккупанты насильно вывезли детей в Россию.

Одесса война ВСУ акция пленные пропавшие без вести
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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