В Одессе 29 июня состоялась акция в поддержку военнопленных и пропавших без вести

Акция в поддержку военнопленных в Одессе 29 июня. Фото: Новини.LIVE

В Одессе в воскресенье, 29 июня, состоялась акция в поддержку военнопленных и пропавших без вести. Люди собрались на Дерибасовской.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Акция в Одессе 29 июня

Люди вышли с плакатами и флагами. На Дерибасовской звучали такие лозунги:

"У пленных гниют раны — у равнодушных души";

"Свободу пленным";

"Будь голосом тех, кто был тебе щитом";

"Равнодушие затягивает наручники";

"Русский плен убивает. Не молчи, не будь равнодушным".

Основная цель участников акции — это привлечь внимание к тем, кто уже длительное время остается вдали от дома, и стать их голосом.

Акция в поддержку военнопленных в Одессе 29 июня. Фото: Новини.LIVE

Акция в поддержку военнопленных в Одессе 29 июня. Фото: Новини.LIVE

Акция в поддержку военнопленных в Одессе 29 июня. Фото: Новини.LIVE

Организатор акции Анна Пажера рассказала, что люди собрались, чтобы напомнить о военных, которые находятся в российской неволе уже несколько лет.

"Боремся за них, выходим и будем их голосами", — подчеркнула она.

Акция в поддержку военнопленных в Одессе 29 июня. Фото: Новини.LIVE

Акция в поддержку военнопленных в Одессе 29 июня. Фото: Новини.LIVE

Участие киевлянки в акции в Одессе

Маргарита Васильева рассказала, что посещает подобные мероприятия в Киеве, но почувствовала сегодня разочарование в Одессе.

"Я понимаю, что мы меньшинство, которым надо нужно стучаться к людям, потому что они часто реагируют агрессивно с вопросами, на которые казалось бы уже ответы понятны. И видно, как они равнодушны, и не осознают, что такое плен, что такое потеря близких", — отметила она.

Акция в поддержку военнопленных в Одессе 29 июня. Фото: Новини.LIVE

Акция в поддержку военнопленных в Одессе 29 июня. Фото: Новини.LIVE

В то же время Маргарита подчеркнула, что такие акции нужно продолжать.

Напомним, 26 июня между Украиной и Россией состоялся обмен военнопленными. Президент Владимир Зеленский показал первые кадры.

А 27 июня из плена РФ вернули двух подростков. Оккупанты насильно вывезли детей в Россию.