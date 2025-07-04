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Главная Одесса Городская свалка в частных руках — мэрия Одессы проиграла суд

Городская свалка в частных руках — мэрия Одессы проиграла суд

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 17:03
Одесская мэрия проиграла суд за свалку на Дальницких карьерах
Дальницкие карьеры. Фото иллюстративное: Одесская жизнь

Одесская мэрия снова проиграла в суде право на главную городскую свалку на Дальницких карьерах. Она и в дальнейшем останется в аренде частной компании "Клиар сити".

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Решение суда

Юго-западный апелляционный хозяйственный суд принял сторону суда первой инстанции и поддержал фирму "Клиар сити". Она имеет действующий договор аренды на свалку на Дальницких карьерах и автобазу к ней еще на 23 года. Теперь дело пошло в кассационный суд и начнет рассматриваться там в августе.

Суды за свалку

В 2023 году одесская мэрия смогла добиться в местных судах положительного для себя решения о расторжении договора аренды с "Клиар сити". Однако через некоторое время частное предприятие победило в Верховном суде.

"Клиар Энерджи "Групп" во время тяжб с мэрией обращалась к Владимиру Зеленскому и обвиняла городской совет в попытках рейдерского захвата. Свалка до сих пор продолжает работать по старым стандартам, как в 80-е годы, когда она была возведена. Там происходят выбросы метана, тлеет мусор, а жители жалуются на пожары и вонь, Кроме того, по утверждениям экологов, опасные вещества оттуда попадают в грунтовые воды.

Напомним, недавно мы писали о суде по делу избиения учителя работниками ТЦК. А также о львовской компании, которая незаконно добывала песок.

Одесса суд мусор свалки Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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