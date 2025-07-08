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Главная Одесса Жителей Николаевщины призвали не ходить на пляжи — причины

Жителей Николаевщины призвали не ходить на пляжи — причины

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 14:47
Жителей Николаевщины призвали не скапливаться у берега и не выходить в море на лодках
Осторожно, мины. Фото иллюстративное: Украинская правда

Жителей Николаевщины призвали не скапливаться в прибрежной зоне и не выходить в акваторию на плавсредствах. Такие меры безопасности были приняты в связи с угрозой обстрелов со стороны РФ.

Об этом сообщают Силы обороны Украины.

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Угроза обстрелов

Ситуация с безопасностью в регионе остается сложной. Враг все чаще целенаправленно бьет по гражданским жителям и инфраструктуре Николаевщины. Поэтому нахождение людей на побережье не является полностью безопасным. Кроме того, никто не отменял и минную угрозу. В связи с этим граждан призвали:

  • не скапливаться в прибрежной зоне и на пляжах;
  • не посещать необследованные участки побережья;
  • не выходить в акваторию моря или лиманов на любых плавсредствах;
  • не игнорировать предупредительные знаки и ограждения.

"Особенно настоятельно просим воздержаться от обнародования в социальных сетях и СМИ информации о местах скопления людей в прибрежных районах. Эти данные могут быть использованы врагом как цель для очередных атак",— говорится в сообщении Сил обороны Украины.

Напомним, недавно мы писали о военных складах, которые горели на Николаевщине. А также о том, что этот регион среди лидеров по количеству опасных отходов.

Одесса Николаевская область Новости Одессы безопасность война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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