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Головна Одеса Бізнес на поставках для ЗСУ — схема миколаївського посадовця

Бізнес на поставках для ЗСУ — схема миколаївського посадовця

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2025 12:25
Посадовець з Миколаївщини привласнив понад 2,3 мільйони на закупівлях для ЗСУ
Фігурант із детективами ДБР. Фото: Державне бюро розслідувань

Керівник Миколаївського квартирно-експлуатаційного управління  привласнив понад 2,3 млн гривень бюджетних коштів, виділених на ЗСУ. Посадовця піймали на гарячому та затримали, йому загрожує до 12 років ув'язнення.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Подробиці справи

Посадовець мав організувати закупівлю паливної деревини для потреб Збройних сил України. Знаючи реальну вартість продукції, він налагодив схему незаконного збагачення, залучивши до неї свого підлеглого — провідного інженера управління.

Фактично деревину закуповували у лісгоспах ДП "Ліси України" під виглядом постачання місцевому населенню, яке мало право на пільгову ціну. Надалі той самий товар через фіктивні фірми продавали вже квартирно-експлуатаційному управлінню утричі дорожче. Отримані внаслідок оборудки понад 2,3 млн гривень підозрювані перевели на рахунки підконтрольних приватних компаній.

Для забезпечення відшкодування збитків державі на майно посадовця накладено арешт. Наразі він звільнений з посади.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення та розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах). Йому загрожує до 12 років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про схему заробітку на неіснуючих військовослужбовцях. А також про ділка, який хотів заробити на допомозі ЗСУ.

Одеса ЗСУ гроші Миколаївська область Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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