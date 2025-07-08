Чиновник с Николаевщины присвоил более 2,3 миллиона на закупках для ВСУ

Бизнес на поставках для ВСУ — схема николаевского чиновника
Руководитель Николаевского квартирно-эксплуатационного управления присвоил более 2,3 млн гривен бюджетных средств, выделенных на ВСУ. Чиновника поймали с поличным и задержали, ему грозит до 12 лет заключения.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
Подробности дела
Чиновник должен был организовать закупку топливной древесины для нужд Вооруженных сил Украины. Зная реальную стоимость продукции, он наладил схему незаконного обогащения, привлекая к ней своего подчиненного — ведущего инженера управления.
Фактически древесину закупали в лесхозах ГП "Леса Украины" под видом поставки местному населению, которое имело право на льготную цену. В дальнейшем тот же товар через фиктивные фирмы продавали уже квартирно-эксплуатационному управлению втрое дороже. Полученные в результате сделки более 2,3 млн гривен подозреваемые перевели на счета подконтрольных частных компаний.
Для обеспечения возмещения убытков государству на имущество чиновника наложен арест. Сейчас он уволен с должности.
Какое наказание грозит
Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение и растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах). Ему грозит до 12 лет заключения.
Напомним, недавно мы писали о схеме заработка на несуществующих военнослужащих. А также о дельце, который хотел заработать на помощи ВСУ.
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