Чиновник с Николаевщины присвоил более 2,3 миллиона на закупках для ВСУ

Фигурант с детективами ГБР. Фото: Государственное бюро расследований

Руководитель Николаевского квартирно-эксплуатационного управления присвоил более 2,3 млн гривен бюджетных средств, выделенных на ВСУ. Чиновника поймали с поличным и задержали, ему грозит до 12 лет заключения.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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Подробности дела

Чиновник должен был организовать закупку топливной древесины для нужд Вооруженных сил Украины. Зная реальную стоимость продукции, он наладил схему незаконного обогащения, привлекая к ней своего подчиненного — ведущего инженера управления.

Фактически древесину закупали в лесхозах ГП "Леса Украины" под видом поставки местному населению, которое имело право на льготную цену. В дальнейшем тот же товар через фиктивные фирмы продавали уже квартирно-эксплуатационному управлению втрое дороже. Полученные в результате сделки более 2,3 млн гривен подозреваемые перевели на счета подконтрольных частных компаний.

Для обеспечения возмещения убытков государству на имущество чиновника наложен арест. Сейчас он уволен с должности.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение и растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах). Ему грозит до 12 лет заключения.

Напомним, недавно мы писали о схеме заработка на несуществующих военнослужащих. А также о дельце, который хотел заработать на помощи ВСУ.