Віталій Кім про фінансову допомогу партнерів для Миколаївщини

Миколаївська область. Фото ілюстративне: Громадське радіо.

Допомога Миколаївщині від міжнародних партнерів стала трохи меншою. Однак окремі країни почали інвестувати у розвиток регіону ще більше, ніж раніше.

Про це в ефірі День.LIVE повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Допомога Миколаївщині

Попри загальне скорочення міжнародної допомоги, підтримка від ключових партнерів навпаки зростає. Зокрема йдеться про Данію, Німеччину та іноземні фонди. За словами Віталія Кіма, до 2029 року вже заплановано проєкти на €320 мільйонів, які проспонсують із-за кордону.

"Працюємо ми системно. В нас затверджено плани допомоги до 29-го року. По пам'яті це 320 мільйонів євро лише від Данії. І ми переходимо від проєктів гуманітарних та соціальних до економічних, щоб відновлювати економіку регіону",— каже Віталій Кім.

Віталій Кім також додав, що влада регіону робить усе, аби сприєти підвищенню ділової активності, для того щоб збільшити обсяг надходження податків до бюджету.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, яка зараз ситуація на Миколаївщині із обстрілами. А також про атаку на порти цього регіону.