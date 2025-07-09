ВСУ учатся разминировать море на учениях Sea Breeze,- спикер ВМС Плетенчук

Разминирование Черного моря — украинцы на учениях Sea Breeze
Сегодня украинские военные тренируются разминировать акваторию моря вместе с подразделениями стран НАТО в рамках учений Sea Breeze. К мероприятиям присоединились военнослужащие ВСУ, которые только что прибыли из мест боевых действий.
Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире День.LIVE.
Опыт в разминировании
ВСУ сейчас вместе с военными НАТО тренируются разминировать акваторию в заливе Ла-Манш. В учениях принимает участие украинский корабль "Мариуполь". По словам Дмитрия Плетенчука, такого опыта в борьбе с морскими минами, как у наших специалистов, пока нет ни у кого, поэтому им было чем поделиться с зарубежными коллегами.
"Здесь есть специалисты, которые прибыли непосредственно с театра боевых действий, это наши специалисты по разминированию. Такого опыта, как у них, нет ни у кого — и все это прекрасно понимают, все в нем заинтересованы. Поэтому мы с партнерами этим опытом делимся",— говорит спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.
Дмитрий Плетенчук также добавил, что украинским военным было чем поделиться с зарубежными коллегами и во время обучения сухопутной компоненты.
Учения Sea Breeze
Sea Breeze — многонациональные военные учения, которые проводятся с 1997 года. Соорганизаторами выступают Украина и США. В этом году в них приняли участие 22 страны.
Эти учения являются важным элементом двустороннего сотрудничества между Украиной и США в сфере безопасности и обороны. Они способствуют укреплению обороноспособности нашей страны и интеграции ее вооруженных сил в западные структуры.
Основные цели учений "Sea Breeze" включают:
- Повышение оперативной совместимости между вооруженными силами разных стран.
- Отработка совместных операций в разных условиях.
- Укрепление обороноспособности Украины и ее интеграция в западные структуры.
- Демонстрация поддержки Украины со стороны союзников и партнёров.
Обучение Sea Breeze также является площадкой для обмена опытом и передовыми практиками между военными разных стран, что способствует повышению профессионального уровня военных.
Напомним, недавно мы писали о том, как ВМС Украины изменились за годы войны. А также о самом большом флаге военно-морских сил, который развернули в Одессе.
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