ЗСУ вчаться розміновувати море на навчаннях Sea Breeze,- речник ВМС Плетенчук

Навчання Sea Breeze. Фото ілюстративне: Армія.Інформ

Сьогодні українські військові тренуються розміновувати акваторію моря разом із підрозділами країн НАТО в рамках навчань Sea Breeze. До заходів долучилися військовослужбовці ЗСУ, які щойно прибули з місць бойових дій.

Про це повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в ефірі День.LIVE.

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Досвід у розмінуванні

ЗСУ зараз разом із військовими НАТО тренуються розміновувати акваторію у заливі Ла-Манш. У навчаннях приймає участь український корабель "Маріуполь". За словами Дмитра Плетенчука, такого досіду у боротьбі з морськими мінами, як у наших фахівців, поки немає ні в кого, тому їм було чим поділитись із закордонники колегами.

"Тут є фахівці, які прибули безпоседедньо з театру бойових дій, це наші фахівці з розмінування. Такого досвіду, як у них, нема ні у кого — і всі це чудово розуміють, всі в ньому зацікавлені. Тому ми з партнерами цим досвідом ділимось",— каже речник ВМС Дмитро Плетенчук.

Дмитро Плетенчук також додав, що українським військовим було чим поділитись із закордонними колегами і під час навчання сухопутної компоненти.

Навчання Sea Breeze

Sea Breeze — багатонаціональні військові навчання, які проводяться, починаючи з 1997 року. Співорганізаторами виступають Україна та Сполучені Штати. Цього року участь у них прийняли 22 країни.

Ці навчання є важливим елементом двосторонньої співпраці між Україною та США у сфері безпеки та оборони. Вони сприяють зміцненню обороноздатності України та інтеграції її збройних сил до західних структур.

Основні цілі навчань "Sea Breeze" включають:

Підвищення оперативної сумісності між збройними силами різних країн.

Відпрацювання спільних операцій у різних умовах.

Зміцнення обороноздатності України та її інтеграція до західних структур.

Демонстрація підтримки України з боку союзників та партнерів.

Навчання Sea Breeze також є майданчиком для обміну досвідом та передовими практиками між військовими різних країн, що сприяє підвищенню професійного рівня військових.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як ВМС України змінились за роки війни. А також про найбільший флаг військово-морських сил, який розгорнули в Одесі.