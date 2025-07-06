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Главная Одесса Плетенчук рассказал, как изменились ВМС Украины за годы войны

Плетенчук рассказал, как изменились ВМС Украины за годы войны

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2025 13:00
Как изменились ВМС Украины за годы большой войны
Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

За годы полномасштабного вторжения Военно-Морские Силы Украины претерпели кардинальные изменения. В условиях постоянной угрозы с моря им удалось не только устоять, но и усилиться. Созданы новые подразделения, внедрено современное вооружение, и теперь ВМС — это уже не просто часть ВСУ, а полноценная сила, которая защищает Украину с воды, суши и неба.

Об этом в воскресенье, 6 июля, в эфире телеканала "Мы — Украина" рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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ВМС ВСУ стали примером стремительного развития

По его словам, несмотря на потерю части корабельного состава и постоянные атаки с моря, Военно-Морские Силы Украины стали примером стремительного развития во время большой войны.

"Несмотря на те условия, в которых мы оказались из-за полномасштабной агрессии РФ, развитие у ВМС все равно есть - и довольно серьезное", — сказал Плетенчук.

Создание речной флотилии

Дмитрий Плетенчук говорит, что одним из первых шагов стало создание корпуса морской пехоты по образцу ведущих армий мира. Это позволило подразделениям действовать автономно и эффективно на разных участках фронта. ВМС также "с нуля" создали речную флотилию — мощную структуру, которая отвечает не только за безопасность на воде, но и за противовоздушную оборону в регионах, куда вражеские дроны пытаются прорваться через устье Днепра.

"Это отдельные бригады беспилотных систем, которые выполняют задачи в море. Созданы авиационные подразделения, которые первыми среди ВСУ овладели иностранными вертолетами", — добавил спикер.

Безопасность зернового коридора

Также, по его словам, действует береговая ракетно-артиллерийская система с комплексами "Нептун", которые сыграли ключевую роль в развертывании морского экспорта. По словам Плетенчука, это критически важно для экономики страны, ведь 90 процентов украинского экспорта и импорта всегда проходили по морю.

Отдельно он упомянул и о противоминном дивизионе, который сейчас проходит обучение в Великобритании. Он также рассказал про экипажи новых фрегатов и корветов, которые уже готовятся к длительным миссиям в море.

"Наш путь — это развитие полноценных военно-морских сил. Наш интерес в море Украины преувеличить невозможно", — подчеркнул Плетенчук.

Спикер напомнил слова командующего ВМС вице-адмирала Алексея Неижпапы, что Украина должна стать морской державой.

"Наша цель — быть морской державой, а не просто страной у моря. И мы все для этого делаем", — отметил Дмитрий Плетенчук.

Напомним, в Одессе развернули самый большой флаг Военно-Морских Сил ВСУ — полотнище площадью более 690 квадратных метров. Также мы сообщали, что сейчас в Черном море дежурят снаряженные российские ракетоносители.

Одесса ВСУ ВМС Черное море Одесская область Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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